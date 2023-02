Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι για βιασμό

Συμπληρωματική κατάθεση για τον βασικό ύποπτο, ενώ ακόμα δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Σε συμπληρωματική απολογία καλείται από την 33η Τακτική Ανακρίτρια ο βασικός κατηγορούμενος στη φρικιαστική υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό. Η δικαστική λειτουργός που σήμερα έλαβε απολογίες από δύο νέους κατηγορούμενους οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή, απέστειλε κλήση σε συμπληρωματική απολογία στον άνθρωπο που η 12χρονη έχει υποδείξει ως υπαίτιο για την ασύλληπτη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση που έχει υποστεί επί σειρά μηνών. Ο βασικός ύποπτος, προσωρινά κρατούμενος από τον περασμένο Οκτώβριο για βιασμό και μαστροπεία, θα μεταχθεί στο ανακριτικό γραφείο σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα.

Σήμερα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού απολογήθηκαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος του κοριτσιού, δύο άνδρες οι οποίοι έλαβαν κλήσεις μετά την τελευταία κατάθεση που έδωσε η 12χρονη στις Αρχές στην οποία τους αναγνώρισε. Και οι δύο με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα οδηγούνται στην φυλακή.

Συνολικά τέσσερις κλήσεις σε απολογία έχει αποστείλει μέχρι στιγμής, η δικαστική λειτουργός μετά τη νέα κατάθεση του παιδιού. Σε αυτές, πλην των δύο κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα, είναι και η κλήση προς τον διαιτητή-οδοντοτεχνίτη ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για την Παρασκευή. Ο τελευταίος εμφανίστηκε δημόσια και αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι γνώριζε το κορίτσι και την οικογένειά του και ότι ποτέ δεν έκανε παράνομη πράξη σε βάρος της 12χρονης.

