Τσιάρας: Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ

Η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

«Η κυρία Γεροβασίλη είτε δεν κατάλαβε τι ψήφισε με τον Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε την προστασία πρώτης κατοικίας είτε, πολύ χειρότερα, παριστάνει πως δεν κατάλαβε, παρασύροντας το κόμμα της σε μια δήλωση που επιχειρεί να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και προσθέτει: «Επαναλαμβάνω λοιπόν για να είναι ξεκάθαρο προς όλους: Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο του 2019».

Ο κ. Τσιάρας στη δήλωσή του σημειώνει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέσπισε νέα εργαλεία και πρόσθετες δυνατότητες προστασίας της πρώτης κατοικίας και αναστολής πλειστηριασμών για την ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ευάλωτων οφειλετών» και τονίζει ότι «με απόφαση αυτής της κυβέρνησης ανεστάλησαν όλοι οι πλειστηριασμοί, προστατεύοντας τον σύνολο των δανειοληπτών, καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας».

Προηγουμένως σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόταν: «Τα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την προστασία της πρώτης κατοικίας κράτησαν μόνο δύο εβδομάδες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας «άδειασε» σήμερα πανηγυρικά όλη τη ΝΔ.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο μάλιστα είχε φροντίσει να ισχύει και για έξι μήνες μετά τις εκλογές, μέχρι το τέλος του 2019. Ό,τι δηλαδή είχε πει στις 30 Απριλίου 2020 και ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή.

Μετά την παραδοχή Τσιάρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί άλλο να κρύβεται: Η άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης είναι στρατηγική της επιλογή, όπως στρατηγική της επιλογή είναι οι πλειστηριασμοί και η εξυπηρέτηση των Πάτσηδων».

