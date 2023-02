Κακοκαιρία - Μαδαγασκάρη: Φονικός ο κυκλώνας “Φρέντι” (βίντεο)

Κόσμος

Κυκλώνας πλήττει τη Μαδαγασκάρη, που ήδη μετρά θύματα και καταστροφές.

Ο κυκλώνας Φρέντι άρχισε απόψε να πλήττει τη Μαδαγασκάρη συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι αρχές της νησιωτικής χώρας της ανατολικής Αφρικής έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ ανέφεραν ήδη τον πρώτο θάνατο λόγω του κυκλώνα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης, ο κυκλώνας Φρέντι έφθασε απόψε στο νοτιοανατολικό άκρο της νησιωτικής χώρας, ελαφρώς εξασθενημένος, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα κατά μέσο όρο και ριπές που έφθαναν τα 180 χλμ/ώρα. Σε σχετική ανακοίνωση, υπογράμμιζε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι παράκτιες περιοχές, κάνοντας λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών.

Ένας 27χρονος πνίγηκε κοντά στο λιμάνι του Μαχανόρο, ενώ περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην περιοχή Βατοβάβι, ανέφερε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

«Στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους», είπε η Τάνια Ρατζαοναριβόνι, κάτοικος της πόλης Μαναντζάρι.

Σχεδόν έναν μήνα μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Σενέσο που στοίχισε τη ζωή σε 33 ανθρώπους και άφησε χιλιάδες άστεγους, η Μαδαγασκάρη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν καταστροφικό κυκλώνα.

Ο κυκλώνας Φρέντι αναμένεται στη συνέχεια να κατευθυνθεί δυτικά και να πλήξει τη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε, επηρεάζοντας περίπου 3,3 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA).

