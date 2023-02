Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Νεκρός από πυροβολισμούς σε καφετέρια

Υπέκυψε στα τραύματα του, το θύμα της ένοπλης επίθεσης, αργά το βράδυ της Τρίτης, σε νυχτερινό μαγαζί της Νέας Ιωνίας.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, σε καφέ-μπαρ της Νέας Ιωνίας, ιδιοκτησίας ενός άνδρα από την Συρία.

Οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του, μετά από την μεταφορά του στο νοσοκομείο, εξαιτίας του τραυματισμού του από τα πυρά που δέχτηκε.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 23:54 της Τρίτης στη συμβολή των οδών Ρόδων και Κασταμονής.

Το θύμα δέχτηκε καταιγισμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν μέσα σε μαγαζί που προσφέρει ναργιλέδες και σωριάστηκε στο έδαφος.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε τραυματισμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός είχε τραυματιστεί στον ώμο και μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο κατέληξε.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν έξι κάλυκες.

