Δίκη Πισπιρίγκου: Καταθέσεις γιατρών για την Τζωρτζίνα

Η “ώρα των γιατρών” έφθασε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήρια, που ξεκινά την ακροαματική διαδικασία με καταθέσεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας, στο “Καραμανδάνειο”.

Ο κύκλος των μαρτυριών, γιατρών και νοσηλευτών των Νοσοκομείων που είχαν υποδεχθεί την Τζωρτζίνα, ξεκινά σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο όπου δικάζεται η Ρούλα Πισπιρίγκου τόσο για την δολοφονία όσο και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 9χρονου παιδιού.

Μετά την κατάθεση του εν διαστάσει συζύγου της 34χρονης, από σήμερα θα βρεθούν στο βήμα του μάρτυρα οι άνθρωποι που θα φωτίσουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε εντός του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας. Είναι όλοι οι επιστήμονες και το προσωπικό του Νοσοκομείου όπου στις 8 Απριλίου 2021 η Ρούλα Πισπιρίγκου πήγε την Τζωρτζίνα λέγοντας ότι εμφάνιζε σπασμούς.

Η Τζωρτζίνα είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο την ίδια ημέρα. Λίγες ημέρες πριν, στις 21 Μαρτίου, είχε πεθάνει η έξι μηνών Ίριδα η οποία κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την 9χρονη. Η Τζωρτζίνα είχε βιώσει ήδη σχεδόν δύο χρόνια πριν την απώλεια της αδελφής της Μαλένας.

Η Τζωρτζίνα στις 11 Απριλίου 2021 και ενώ, σύμφωνα με την δικογραφία, δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, υπέστη ανακοπή η οποία αντιμετωπίστηκε μετά από υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών επί περίπου μία ώρα. Το κοριτσάκι είχε σωθεί βγαίνοντας ωστόσο βαριά "λαβωμένο" καθώς η χαμηλή οξυγόνωση του εγκεφάλου είχε ως αποτέλεσμα η Τζωρτζίνα να παραλύσει στα άκρα.

Σύμφωνα με το βούλευμα, η ανακοπή της 9χρονης οφείλεται σε δηλητηρίαση με κεταμίνη από την κατηγορούμενη μητέρα της, παραδοχή που αρνείται και αμφισβητεί ως επιστημονικό δεδομένο η ίδια η Πισπιρίγκου.

Για όσα έγιναν στο Καραμανδάνειο όταν το πρώτο παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη εισήλθε υγιέστατο και βγήκε τετραπληγικό, η Ανακρίτρια της υπόθεσης έλαβε καταθέσεις από περίπου 20 γιατρούς και νοσηλευτές που είχαν επιληφθεί εκείνης της μοιραίας εισαγωγής.

Μεταξύ αυτών των καταθέσεων, φαίνεται πως κάποιες έχουν ιδιαίτερη αξία τόσο για τα επιστημονικά δεδομένα που παραθέτουν όσο και για την εν γένει συμπεριφορά της μητέρας. Κάποιοι από τους ειδικούς που θα βρεθούν στο δικαστήριο φέρεται να έχουν τονίσει πως οι εξετάσεις που έγιναν στο παιδί δεν εντόπιζαν καμία ένδειξη που να μπορεί να εξηγήσει τους σπασμούς που περιέγραφε η μητέρα, αλλά και ότι δεν είχαν εντοπίσει τις "απεικονίσεις" τους στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που είχαν κάνει στην 9χρονη.

Μία από τις καταθέσεις επίσης φαίνεται να τονίζει πως η Πισπιρίγκου ενώ ήταν ακόμη στα εξωτερικά ιατρεία, πίεζε φορτικά να γίνει εισαγωγή.

Κρίσιμες όμως θα είναι και οι καταθέσεις συγκεκριμένων νοσηλευτριών και γιατρών που ήταν παρόντες όταν το παιδί υπέστη την ανακοπή. Η αντίδραση της μητέρας φαίνεται να τους είχε κάνει εντύπωση καθώς της καταλογίζουν πως ήταν υποτονική σε σχέση με την κρισιμότητα της κατάστασης. Τον "συναγερμό" στην μονάδα είχε σημάνει τότε μία νοσηλεύτρια που είχε δει το παιδί μελανιασμένο.

Μετά τις καταθέσεις των γιατρών και των νοσηλευτών του Καραμανδάνειου θα ακολουθήσουν εκείνες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, του Ωνασείου και του Αγλαΐα Κυριακού όπου η Τζωρτζίνα κατέληξε στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Όλες οι καταθέσεις που θα ακουστούν από σήμερα στο δικαστήριο θα διαφωτίσουν πολλά κρίσιμα θέματα της υπόθεσης καθώς γιατροί και νοσηλευτές ουσιαστικά θα περιγράψουν την αρχή του τέλους της Τζωρτζίνας. Μία διαδρομή που τελείωσε όταν το παιδί κατέληξε στο Αγλαΐα Κυριακού εννέα μήνες μετά από την εισαγωγή στο Καραμανδάνειο.

