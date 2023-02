Πολιτική

Σοφία Νικολάου: Δεν κλήθηκα για εξηγήσεις, δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ από υποψήφια

Τι είπε για την πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ και τα όσα αναφέρει για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τη ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, εν καιρώ πανδημίας.

Η πρώην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενη στην απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχετιλά με την υποψηφιότητα της στις επόμενες εκλογές με την ΝΔ στην Εύβοια, είπε πως μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων καμιά υποψηφιότητα δεν είναι δεδομένη κι αυτό προφανώς ισχύει για τη δική της, η οποία όμως όπως επεσήμανε έχει ανακοινωθεί από το ίδιο το πρωθυπουργικό γραφείο.

Σε ότι αφορά την επίμαχη πορισματική αναφορά από το ΣΔΟΕ, ξεκαθάρισε πως είχε προαναγγελθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον κ. Πολάκη όταν επισκέφθηκε το ΣΔΟΕ και υποστήριξε πως η εν λόγω αναφορά υποβλήθηκε βιαστικά για να δοθεί στον κ. Βαξεβάνη για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες.

«Για τον λόγο αυτό ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, άσκησε ποινική δικογραφία σε βάρος των ελεγκτών του ΣΔΟΕ που έκαναν την αναφορά», ανέφερε η κυρία Νικολάου. Πρόσθεσε δε πως από την πορισματική αναφορά απουσίαζε ένα βασικό έγγραφο που βεβαιώνει ότι όλες οι συμβάσεις που έγιναν από την ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής την περίοδο της πανδημίας ήταν καθ’ όλα νόμιμες.

Η κυρία Νικολάου στράφηκε επίσης κατά του κυρίου Βαξεβάνη, υποστηρίζοντας πως είναι «στρατευμένος δημοσιογράφος» και «καθ΄έξιν δολοφόνος χαρακτήρων».

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρία Νικολάου ήταν κατηγορηματική λέγοντας, πως «δεν κλήθηκα για εξηγήσεις και δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ από υποψήφια».





