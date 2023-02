Πολιτική

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Κατατέθηκε η τροπολογία με τις νέες ρυθμίσεις

Αιτιολογημένες θα πρέπει να είναι στο εξής οι απορρίψεις, από την πλευρά των τραπεζών και των services. Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ρυθμίσεις και τις αλλαγές.

Αιτιολογημένες θα πρέπει να είναι στο εξής οι απορρίψεις, από την πλευρά των τραπεζών και των services των ρυθμίσεων δανείων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως προβλέπεται μεταξύ των άλλων σε τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην ημέρα.

Βασική επιδίωξη, όπως έχει τονίσει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, είναι στο εξής «να γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη».

Με βάση τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία, τίθεται ουσιαστικά γενικοί κανόνες απόρριψης, οι οποίοι θα είναι γνωστοί σε όλους εκ των προτέρων, ενώ στην περίπτωση απόρριψης, θα πρέπει ο φορέας (τράπεζες ή εταιρία διαχείρισης) να αιτιολογήσει τους λόγους αυτής και να ανεβάσει το σχετικό έγγραφο στην πλατφόρμα.

Στην τροπολογία επίσης μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι εφόσον ο δανειολήπτης έχει ή αποκτήσει την οικονομική δυνατότητα και θέλει, θα μπορεί να αποπληρώνει το υπόλοιπο της ρύθμισης χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή των τόκων που υπολείπονται.

Παράλληλα και με βάση την τροπολογία αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που δυνητικά θα έχουν την δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, καθώς παύει υφίσταται η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία για να υπαχθεί κάποιος σε αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 90% της συνολικής οφειλής σε έναν φορέα και αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

Στο εξής οι οφειλές μπορούν να υπάγονται στον Εξωδικαστικό εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ακόμη και αν αυτές είναι μόνο σε ένα φορέα. Στις οφειλές αυτές πλέον θα περιλαμβάνονται και εκείνες υπέρ τρίτων, όπως για παράδειγμα οι οφειλές στους Δήμους.

Επίσης μειώνεται σημαντικά το επιτόκιο και στο εξής θα είναι σταθερό στο 3%, ενώ σήμερα ήταν κοντά στο 7,6% (Euribor συν 5 μονάδες).

Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία

