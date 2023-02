Πολιτική

Βουλή - Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει διαζύγιο από την κοινωνία

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη ρύθμιση για τα καταπατημένα και τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στη διπλή σημασία που έχει το σημερινό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του, από το βήμα της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ρύθμιση για τα καταπατημένα έρχεται να ωφελήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που για δεκαετίες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας. «Λύνει με διαφάνεια και δικαιοσύνη έναν γόρδιο δεσμό μεταξύ κράτους και πολιτών».

«Μόνο από την τελευταία καταγραφή», όπως είπε, προέκυψε ότι «πάνω από 90% δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί. Το δημόσιο καθόριζε πρόστιμα, τα οποία ουδέποτε εισέπραττε και μετείχε σε δίκες που ποτέ δεν κατέληγαν σε αποφάσεις. Από το 1930 νόμοι επί νόμων προσέφεραν διάφορα ακίνητα, ώστε οι περιουσίες αυτές κάπως να παραχωρηθούν, και το αποτέλεσμα ήταν πρακτικά μηδενικό».

Σήμερα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαγοράσουν νόμιμα τους χώρους. Αποτυπώνεται επιτέλους σε δεκάδες αγροτικές, βιομηχανικές και τουριστικές ζώνες της χώρας. Στην εξίσωση μπαίνουν και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια.

Προβλέπονται όμως και σαφή αντίβαρα, ώστε η διευθέτηση να μην εξελιχθεί σε μαζική και άκριτη νομιμοποίηση καταπατημένων. Ρυθμίζονται και μια σειρά από αντιφάσεις για τις οποίες ευθύνεται το ίδιο το κράτος, επισήμανε και πρόσθεσε: Η αντιφατική και άδικη κατάσταση με τα καταπατημένα, τελειώνει σήμερα».

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται και μία σειρά φορολογικών ρυθμίσεων, ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Βουλή.

«Να ξεχωρίσω την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για το 2023 σε περιοχές που έχουν χτυπηθεί από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Η στοχευμένη στήριξη των πιο αδυνάμων αποτελεί μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα. Νοιώθουμε, ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται ταυτόχρονα με την υλοποίηση του market pass. Είναι ένα ακόμα σημαντικό ανάχωμα της πολιτείας απέναντι στο κύμα ακρίβειας. Επειδή μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι όλα αυτά είναι ψίχουλα, έχουν ήδη ξεπεράσει τις 700.000 αιτήσεις και εκτιμώ ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πολύ περισσότερο», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε ακόμα τροπολογία για την περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, που δίνει -όπως υπογράμμισε- πρόσθετη προστασία στους δανειολήπτες.

«Σήμερα μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και διμερών ρυθμίσεων έχουν ρυθμιστεί δάνεια που ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ. Τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η Πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρεί, πρέπει να κατανοεί βοηθώντας τους συμπολίτες μας να ορθοποδήσουν. Έχουμε κουραστεί να ακούμε "ξαναζεσταμένα" ψέματα περί εκατοντάδων χιλιάδων πλειστηριασμών, οι οποίοι επίκειται να γίνουν από αυτούς που θεσμοθέτησαν τους πλειστηριασμούς και μας είπαν ότι οι 25.000 που έγιναν επί των ημερών τους δεν ήταν και πολλοί, ήταν λίγοι...», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Από την άλλη πλευρά με το θεσμικό πλαίσιο που πλέον υπάρχει κάθε ευάλωτος έχει δυνατότητα να παγώσει κάθε αρνητική εξέλιξη. Μιλάμε για έναν πολύ μικρό αριθμό σπιτιών και οι πρώτες κατοικίες έχουν και προστασία και δυνατότητα θετικής εξόδου και επίλυσης», επισήμανε.

Τέλος, αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση διερωτήθηκε: «Πώς απαντάτε σε όλα αυτά; Γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους. Απόντες ήσαστε και από τις αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, απόντες και στην ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Δεν είναι μόνο μια προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Παίρνετε διαζύγιο από την κοινωνία. Μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και το διχασμό και μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας».

Και κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης: «Η χώρα από όλες τις εξωγενείς κρίσεις έχει κατοχυρώσει την εσωτερική σταθερότητα και από τη σταθερότητα περνά τώρα στο αποτέλεσμα, στην πρόοδο, στην προκοπή. Οι Ελληνίδες και Έλληνες συγκρίνουν και κρίνουν, μπορούν να ξεχωρίζουν την πράξη από το ψέμα και τη λύση από το πρόβλημα. Σύντομα θα προσφέρουν στη χώρα σιγουριά, συνέπεια, συνέχεια και σταθερότητα. Στο μεταξύ εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να νοιώθουμε, να ακούμε, να προσπαθούμε ώστε οι εκλογές της άνοιξης να φέρουν μαζί τους μια νέα άνοιξη στον τόπο με ισχυρή εντολή για την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Ν.Δ.».

