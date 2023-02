Κοινωνία

Κολωνός - βιασμός 12χρονης: προφυλακιστέος ακόμη ένας κατηγορούμενος

Ακόμη ένας κατηγορούμενος είδε τον δρόμο προς τη φυλακή για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που κατηγορούνται ότι βίασαν επί πληρωμή την ανήλικη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Στη φυλακή οδηγείται ο έβδομος από τους 11 τελευταίους κατηγορούμενους που έχει αναγνωρίσει, ως κακοποιητές, το ανήλικο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γείτονα και οικογενειακό φίλο, ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με ανήλικη έναντι αμοιβής.

