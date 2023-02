Κόσμος

Γαλλία: Μαθητής εισέβαλλε σε τάξη κι έσφαξε την καθηγήτρια του

Η καθηγήτρια υπέκυψε στα τραύματα της και ο μαθητής συνελήφθη.

Μαθητής σκότωσε με μαχαίρι καθηγήτρια λυκείου στην γαλλική Χώρα των Βάσκων, έγινε γνωστό από την εισαγγελία. «Επιβεβαιώνω ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι και ότι το θύμα υπέκυψε», δήλωσε ο εισαγγελέας Ζερόμ Μπουριέ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο καθολικό λύκειο του Αγίου Θωμά Ακινάτη του Σεν-Ζαν-ντε-Λυς, στην Γαλλία, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Actu.fr και ο μαθητής έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sud Ouest, θύμα είναι μία καθηγήτρια της ισπανικής γλώσσας 50 ετών. Την ώρα που παρέδιδε μάθημα, μαθητής εισέβαλε στην τάξη οπλισμένος με μαχαίρι και της επετέθη.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε στον λαιμό καθηγήτρια λυκείου της Καν στην Νορμανδία. Η 63χρονη καθηγήτρια βγήκε από το νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα, ενώ ο δράστης της επίθεσης, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρατείται υπό ιατρική παρακολούθηση.

