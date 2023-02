Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: άνοια, λεμφική μάλαξη και τροχαντηρίτιδα

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου, στις 10:00

Ποια συμπτώματα χτυπούν συναγερμό για την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας;

Δυναμική σπονδυλοανάταξη: Νέα μέθοδος για τη διόρθωση της σκολίωσης.

Λεμφική μάλαξη στο πρόσωπο: Η τεχνική κατά των ρυτίδων αλλά και του κρυολογήματος!

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ταινία μικρού μήκους κατά του στίγματος από τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά».

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου, στις 10:00

Ειδικοί αποτελεσματικοί τρόποι για να μάθει το παιδί μας να τονίζει σωστά τις λέξεις.

Τροχαντηρίτιδα: Ο πόνος των γυναικών στη λεκάνη.

Πώς θα αποφύγουμε τις μεγάλες «παγίδες» της Καθαράς Δευτέρας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Γιατί σε πολλά κουνελάκια χρειάζεται να τροχίζονται τα δόντια τους;

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος