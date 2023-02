Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση “σκούπα” στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες συλλήψεις αλλοδαπών που δεν διέθετα τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα μας.

Σε 23 συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και τον εντοπισμό παράτυπων αλλοδαπών υπηκόων, στερούμενων των απαραίτητων εγγράφων για την παραμονή τους στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, η επιχείρηση έγινε στις πλατείες Ομονοίας, Βάθη, Βικτωρίας, Αγίου Παντελεήμονα και Κοτζιά, καθώς και στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 323 άτομα, εκ των οποίων τα 27 προσήχθησαν στην έδρα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών για την εξακρίβωση των στοιχείων τους. Από τις συγκεκριμένες προσαγωγές, οι 23 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα, οι 22 δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή τους στην Ελλάδα, ενώ ένας 29χρονος αλλοδαπός ήταν διωκόμενος.

Ειδησεις σήμερα:

Φλόριντα - Αλιγάτορας: Η στιγμή της επίθεσης σε 85χρονη (βίντεο)

ΗΠΑ: Δολοφόνος 9χρονης σκότωσε δημοσιογράφο, που έκανε ρεπορτάζ για τον φόνο (βίντεο)

Τροχαίο - Αρτέμιδα: Τραυματίας οδηγός αυτοκινήτου που “καρφώθηκε” σε δέντρο