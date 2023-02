Πολιτισμός

Καστοριά: Παίζει πιάνο στη μέση της λίμνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πιανίστα Έλενα Ξυδιά δίνει μία εκπληκτική παράσταση, παίζοντας στη μέση της λίμνης της Καστοριάς.

Η πιανίστα Έλενα Ξυδιά εντυπωσιάζει και πάλι με τις εκπληκτικές εμφανίσεις της. Αυτή τη φορά έπαιξε πιάνο στη μέση της λίμνης της Καστοριάς δημιουργώντας μαζί με τον σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη ένα υπέροχο θέαμα!

Η Έλενα Ξυδιά γνωστή και ως η ιπτάμενη πιανίστα μια και είναι η μοναδική στον κόσμο που έπαιξε πιάνο στον αέρα πάνω από την κοιλάδα των Τεμπών έδειξε για άλλη μια φορά τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο να προβάλει εξαιρετικά την φυσική κληρονομιά της Ελλάδας.

Η εμφάνιση της στη μέση της λίμνης της Καστοριάς έχει κερδίσει για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις όλων.

Σε ένα τέλεια σχεδιασμένο concept σκηνοθετημένο και πάλι από τον Λαρισαίο Πασχάλη Μάντη έφερε μια από τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε Λίμνη.

Το πιάνο μεταφέρθηκε με ειδική πλωτή πλατφόρμα μέχρι τη μέση της λίμνης, ενώ η Ελένα μετέβη εκεί με βάρκα. Στη συνέχεια, ξεκίνησε να παίζει τα αγαπημένα της κομμάτια, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο όμορφο φυσικό τοπίο της Καστοριάς.

To event δημιουργήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Καστοριάς και έγινε πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία της κ.Ξυδιά με τον Δήμο Καστοριάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φάβα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

“Καλάθι της Σαρακοστής” - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Τα νέα είδη και οι αλλαγές στις τιμές

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση