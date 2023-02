Life

“DRAGONS’ DEN”: Οι προτάσεις για επενδύσεις στο νέο επεισόδιο (εικόνες)

Επενδύσεις και συμφωνίες πολλών χιλιάδων ευρώ θα δούμε στο καινούριο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN” στον ΑΝΤ1.

Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και ενεργειακής κρίσης στο ελληνικό DRAGONS’ DEN οι Έλληνες DRAGONS έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής προσωπικά κεφάλαια ύψους 500.000€ σε ιδέες, επιχειρήσεις, προσωπικότητες που τους εντυπωσίασαν.

Το 5ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1 με νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τους Έλληνες DRAGONS.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 5Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Ένας 27χρονος startupper έρχεται με μια λύση από το μέλλον κι αναζητά «συνοδηγό» στο όραμα που του ενέπνευσε ο πατέρας του.

Ένας φανατικός φιλόζωος διεκδικεί επένδυση από τους DRAGONS για να λανσάρει στην Ευρώπη μια ιδέα στην υπηρεσία των τετράποδων φίλων μας.

. Μια νέα μαμά παρουσιάζει μια επιχειρηματική δραστηριότητα που γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα και, κατά τα λεγόμενά της, πρόλαβε να τραβήξει το ενδιαφέρον ακόμα και των Kardashians!

Ένας πρώην εργοστασιάρχης από την Πάτρα έρχεται με μια πατέντα που θα φέρει τα πάνω κάτω, και θα κάνει τους DRAGONS να μην πιστεύουν στ’ αυτιά τους…

Ένας δημόσιος υπάλληλος που θέλει να γίνει επιχειρηματίας, φέρνει στο DRAGONS' DEN το προϊόν του, το οποίο ελπίζει ότι θα τον οδηγήσει μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Ένας επιχειρηματίας φαν των παιχνιδιών, παρουσιάζει στους DRAGONS μια πρωτότυπη ιδέα που θα διχάσει με τους κανόνες της.

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες με τους DRAGONS;

Ππόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;

Στο «DRAGONS’ DEN GREECE» το κεφάλαιο και η εμπειρία συναντούν την καινοτομία και τη φρέσκια επιχειρηματική σκέψη. Όταν αυτά βρίσκουν κοινό δρόμο τότε το αποτέλεσμα είναι μια πετυχημένη καινούργια συνεργασία ανάμεσα στους DRAGONS και τους επιχειρηματίες που παρουσιάζουν τις ιδέες τους αναζητώντας στρατηγικές συμφωνίες που τους ανοίγουν νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες.

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης - Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των DRAGONS και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Έρχεται αυτή την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Άτζυ Ντρίβα Παραγωγή: Antenna Studios