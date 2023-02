Πολιτισμός

ΠΟΘΑ: Η ΚΥΑ αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες ως ανειδίκευτους

Με ανακοίνωση απαντά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος στην επιστολή του υφυπουργού Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

«Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και η -θετική κατά τα άλλα- μισθολογική βελτίωση δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως επανάληψη της πρότασης που έγινε στους καθηγητές της ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης του Εθνικού Θεάτρου μια μέρα πριν παραιτηθούν, την οποία δεν δέχθηκαν και παραιτήθηκαν». Τα παραπάνω επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στην χθεσινή απάντηση του υφυπουργού Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΘΑ, ο υφυπουργός «υποστηρίζει ότι θέμα των καλλιτεχνών είναι μισθολογικό» ενώ ταυτόχρονα «επιχειρήθηκε η στοχοποίησή τους και ιδιαίτερα του γενικού γραμματέα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών». Παράλληλα, η ΠΟΘΑ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση των σπουδαστών των καλλιτεχνικών σχολών στις 23/2/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στα Προπύλαια, καθώς η ΚΥΑ που προτείνει το υπουργείο Πολιτισμού εξακολουθεί, όπως αναφέρει, να αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες «ως ανειδίκευτους και να εντάσσει τα πτυχία τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.)».

Όσο για τα αιτήματα του κλάδου «για ίδρυση δημόσιας τριτοβάθμιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και παροχή ενιαίας δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και για ενίσχυση του σπουδαστικού σώματος με παροχές δωρεάν σίτισης, στέγασης και συγγραμμάτων παραμένουν ενεργά μαζί με όλο το πεδίο των διεκδικήσεών μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

