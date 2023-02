Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελίες για μπότοξ που προκαλούν παραμορφώσεις (βίντεο)

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν λάβει τα περιστατικά χρήσης ακατάλληλων σκευασμάτων για επεμβάσεις αισθητικής και κυρίως μπότοξ, που μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και μόνιμες βλάβες.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Πρόσωπα παραμορφωμένα. Χείλη δύσμορφα, φουσκωμένα από σοβαρές λοιμώξεις και αλλεργικές παρενέργειες. Σημεία του προσώπου που νέκρωσαν μετά από εφαρμογή επικίνδυνων υλικών. Τα φτηνά μπότοξ από «γυρολόγους» είναι το νέο ανησυχητικό φαινόμενο στον χώρο της ομορφιάς, λένε οι ειδικοί.

Όπως λέει ο δερματολόγος Γιώργος Νταράβαλης στον ΑΝΤ1, «αυτό ξεκίνησε από καραντίνα και μετά , αλλά το τελευταίο 8μηνο κορυφώθηκε. Την προηγούμενη εβδομάδα εγώ είχα δυο, ο άλλος συνάδελφος τρία, ο άλλος δυο …μιλάμε για παραμορφώσεις».

Ο ίδιος εξηγεί ότι, «στα χείλη μπορεί να γίνει νάρκωση και να ‘φαγωθεί’ όλο το χείλος, να νεκρώσει και να χρειάζεται πλαστική αποκατάσταση. Το ίδιο και στο σαγόνι, το χειρότερο στο μέτωπο και στα μάτια , είναι το πιο επικίνδυνο, αν κάνεις στην οφθαλμική αρτηρία μπορεί να φτάσεις στην τύφλωση».

Πρόκειται για υλικά αγνώστου προελεύσεως, χωρίς καμία πιστοποίηση. Χύμα υλικά , σε πάμφθηνες τιμές, σε μεγάλες συσκευασίες.

Για παράδειγμα, μπουκάλι με υαλουρανικό, το οποίο εντοπίστηκε στο διαδίκτυο από επαγγελματία ομορφιάς, σε τιμή 30ευρώ το μεγάλο μπουκάλι των 50ml, όταν σε επώνυμα σκευάσματα του ενός ml κοστολογείται τουλάχιστον 100ευρώ! Πρόσφατα εντοπίστηκε σε κέντρο αισθητικής να χρησιμοποιείται αντί για υαλουρανικό , τζελ υπερήχων!!!

«Bάζουν υλικά κινέζικα όπως τα λέμε εμείς στην δουλειά μας και χύμα υλικά» + χρησιμοποιούν τζελ, το τζελ υπερήχων είναι σε κουβάδες: έπαιρναν από εκεί με σύριγγα και έβαζε στο πρόσωπο», συμπλήρωσε ο Γιώργος Νταράβαλης.

Όπως καταγγέλλουν, μαζικά πλέον δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί, το παράνομο δίκτυο οργανώνεται από εμπόρους τέτοιων φτηνών υλικών, οι οποίοι μέσα από στα κοινωνικά δίκτυα προσκαλούν κορίτσια από κέντρα αισθητικής , κέντρα περιποίησης νυχιών ή βλεφαρίδων προκειμένου να περάσουν από μονοήμερα σεμινάρια εφαρμογής.

Για παράδειγμα, εκπαιδεύτρια προσκαλεί σε σεμινάρια 7 και 8 του μήνα στην Αθήνα… άλλη προσκαλεί σε επαγγελματίες ομορφιάς από Καρδίτσα, Ναύπλιο, Θήβα και Πύργο.

Στην Πάτρα … πάνε σε σπίτια και Airbnb,φυσικά έχουν και ένα κέντρο αισθητής που μαζεύουν πελάτες», καταγγέλλει ο δερματολόγος.

Πρόσφατα ο ιατρικός σύλλογος Πάτρας λόγω των αυξημένων περιστατικών σοβαρών βλαβών , τα οποία χρειάστηκε να νοσηλευτούν για αποκατάσταση, εξέδωσε ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή κατά την εφαρμογή τέτοιων επεμβάσεων.

