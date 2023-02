Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ψηφίστηκε η τροπολογία - Οι 11 βελτιώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, “παρών” δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.



Μετά από μία πολύωρη συνεδρίαση που είχε ξεκινήσει από τις 10 το πρωί, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, «ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».

Υπέρ της αρχής του ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών». Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και η τροπολογία με βελτιώσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από την ΝΔ και την Ελληνική Λύση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ψήφισε «παρών» και το ΚΚΕ μαζί με το ΜεΡΑ25 καταψήφισαν. Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

Οι 11 βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τις 11 βελτιώσεις που φέρνει ο νέος νόμος στον εξωδικαστικό μηχανισμό περιέγραψε στην ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Ένας μηχανισμός που αποδεικνύεται το πιο επιτυχημένο εργαλείο ρύθμισης οφειλών των τελευταίων 12 ετών, μεταξύ αυτών που θέσπισαν διαδοχικές κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα, μέχρι χθες, 3.755 οφειλέτες είχαν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,22 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 124 δανειολήπτες μέσα σε μόλις 6 ημέρες» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε:

«Επίσης, το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70%, με αυξητική τάση. Συγκριτικά, στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 οφειλέτες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων μηνών, δεν είμαστε ακόμη εκεί που επιθυμούμε.

Κυρίως οι διαχειριστές δανείων, αλλά και οι τράπεζες, πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά και αποτελεσματικά, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και τις προτάσεις ρυθμίσεων προς τους πολίτες.

Εμείς ως κυβέρνηση επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Οι προτεινόμενες διατάξεις:

Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης. Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.

που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ, η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών. Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μια και μόνη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν την περιουσία τους.

Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.

Δυνατότητα ένταξης νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

Συναίνεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.

Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.

Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.

Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου. Πλέον, το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, τόσο η κατάργηση της ποινής προεξόφλησης όσο και η μείωση του επιτοκίου, καταλαμβάνουν για το μέλλον και τις ήδη επιτευχθείσες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

Διευκρίνιση, με ξεκάθαρο πλέον τρόπο, τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη.

Μέσα από τις ανωτέρω βελτιώσεις αναμένεται:

πραγματοποίηση μεγαλύτερου όγκου βιώσιμων ρυθμίσεων με ευνοϊκούς όρους και μακροπρόθεσμο ορίζοντα,

αύξηση της εγκρισιμότητας από την πλευρά των πιστωτών στις προτάσεις ρύθμισης οφειλών που παράγει ο αλγόριθμος,

μεγαλύτερη θωράκιση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών από τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης,

μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά των οφειλετών να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, διατηρώντας ταυτόχρονα και υφιστάμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις για μέρος των οφειλών τους που είχαν συνάψει κατά το παρελθόν, και

μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα τα στάδια ρύθμισης των οφειλών.

«Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας και των συντονισμένων δράσεων που έχουμε αναλάβει ως Κυβέρνηση, είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε δυναμικά, χωρίς να το κρύβουμε «κάτω από το χαλί» μεταθέτοντάς το στις επόμενες γενιές. Πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε υιοθετώντας σοβαρές, υπεύθυνες, οριστικές και βιώσιμες λύσεις» κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του Νοικοκυριού” - Βαρβάκειος: Σε πιλοτική εφαρμογή για όλη τη Σαρακοστή

Εύβοια: παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή πάνω σε μοτοσικλέτα