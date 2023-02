Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Φθιώτιδα: Δύο δονήσεις την νύχτα

Αισθητοί σε πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας έγιναν οι σεισμοί, που καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών.

Ανησύχησαν τους κατοίκους της Φθιώτιδας οι δύο σεισμοί που καταγράφηκαν μέσα στην νύχτα, σε απόσταση λίγων λεπτών ο ένας από τον άλλον.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 03:39 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Φθιώτιδα.

Ειδικότερα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 11 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά των Καμμένων Βούρλων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Μόλις 8 λεπτά μετά από τον σεισμό των 3,4 Ρίχτερ, στις 03:47 καταγράφηκε άλλος ένας σεισμός, εντάσεως 3,0 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος ήταν ίδιο με του προηγούμενου σεισμού.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητοί τόσο στην Λαμία, όσο και στους Δελφούς και στην Αράχωβα.

