“The 2Night Show” - Ιωαννίδης: τα ζυμαρικά, ο “μύθος”, οι γιαγιάδες και η “νέα πίστα” (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο καταξιωμένος σεφ για την προσωπική ζωή και το παιδί του, αλλά και την μαγειρική, αναφερόμενος και στην φήμη που τον ακολουθεί για τις συνταγές με ζυμαρικά.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε τον Πάνο Ιωαννίδη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης και μίλησαν για τη διαδρομή του καταξιωμένου σεφ, την αναγνώριση από το ευρύ κοινό που ήρθε με το MasterChef, αλλά και για τη νέα «πίστα ζωής», στην οποία μπήκε με τον ερχομό του γιου του, ενώ απάντησε και γιατί θεωρεί «μύθο», τον χαρακτηρισμό που του αποδίδουν ως «μετρ των ζυμαρικών».

«Επτά χρόνια Masterchef και φέτος είναι η καλύτερη χρονιά μας. Κατ’ αρχήν μεταξύ μας είμαστε τέλεια, γελάμε άπειρα. Πάντα γελούσαμε, αλλά φέτος είναι ίσως η καλύτερη χρονιά. Είμαστε χαλαροί, είμαστε όλοι μπαμπάδες και λειτουργούμε κάθε φορά σαν να είναι η τελευταία μας χρονιά και μπορεί και να είναι», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Συνέχισε λέγοντας «Πάντα το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Κατά βάση είμαστε μάγειρες κι η βασική μας δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια είναι στην τηλεόραση. Οπότε έχω χωνέψει ήδη το γεγονός ότι και να μην υπάρχει τηλεόραση, δεν θα αλλάξει τίποτα για εμένα. Πάλι θα κάνω αυτό που έκανα πάντα και με πολλή ευχαρίστηση» .

«Η τηλεόραση μου έδωσε σίγουρα δημοσιότητα και το πιο σημαντικό είναι ότι πριν έπρεπε να πείσω για το ποιος είναι. Τώρα δεν χρειάζεται να πείσω πολύ, με έχουν δει, ξέρουν ποιος είμαι και τελειώσαμε», υπογράμμισε.

Ο σεφ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις γιαγιάδες του με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και κυρίως εκείνη από την πλευρά του πατέρα του που αποτέλεσε και έμπνευση ενώ την παρακολουθούσε όταν ήταν μικρός. «Το πρώτο φαγητό που μαγείρεψα όταν η γιαγιά κοιμόταν ήταν μυδοπίλαφο», είπε.

«Η μαγειρική ήταν πάντα μια δύσκολη δουλειά. Κάποτε οι μάγειρες κολλούσαν βαρέα και ανθυγιεινά, ήταν σαν οικοδομή. Πάντως, το 1990 δεν ήταν καθόλου της μόδας να είσαι μάγειρας», δήλωσε για τα πρώτα του βήματα και έπειτα θέλησε να «διαλύσει» το μύθο που τον ακολουθεί.

«Είναι μύθος ότι είμαι μετρ στα ζυμαρικά, απλά έζησα πολλά χρόνια στην Ιταλία, έμαθα την κουλτούρα τους», τόνισε.

Ο Πάνος Ιωαννίδης εξήγησε ποιος είναι ο σκοπός της υψηλής γαστρονομίας: «Η υψηλή γαστρονομία έχει να κάνει με το να σου δώσει έναν εσωτερικό οργασμό, την εμπειρία του umami» και θυμήθηκε την εμπειρία του να μαγειρεύει για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

«Όταν μαγειρεύεις για ανθρώπους που μπορούν να φάνε από τους καλύτερους στα καλύτερα σίγουρα οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Αυτό που θυμάμαι ήταν με τον πρίγκιπα του Μονακό που είχα μαγειρέψει πριβέ για αυτόν, όταν τον ρώτησα ποιος ήταν σεφ στο Παλάτι, ήταν ο Αλέν Ντουκάς και πρότεινα να κάνω ελληνική κουζίνα. Οπότε έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα στις ελληνικές γεύσεις» είπε.

Μίλησε και για το νέο κεφάλαιο της ζωής του, το γιο του που έγινε εννιά μηνών, ενώ μίλησε και για τη σύντροφό του.

«Είναι δικηγόρος, σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Της φτάνει να είναι καλομαγειρεμένο το φαγητό. Δεν πίνει κρασί, δεν τρελαίνεται για υψηλή εστίαση, να είναι κάτι καλομαγειρεμένο και φρέσκο. Τώρα προσπαθώ να της μάθω να μαγειρέψει λίγο, κάτι έχει ξεκινήσει και γίνεται, είμαστε σε καλό επίπεδο αλλά είναι πολύ δύσκολη μαθήτρια», ανέφερε.

«Το μωρό είναι μια άλλη πίστα, κοιμάμαι λίγες ώρες. Θα ασχοληθώ κι εγώ. Βάζει πολλή πλάτη η σύντροφός μου», δήλωσε και αποκάλυψε ότι «Φέτος αγοράσαμε ένα σπίτι στο Πήλιο και θα ήθελα κάποια στιγμή να μείνουμε μόνιμα εκεί».

