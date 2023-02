Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός υπερήλικας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα τον άτυχο ηλικιωμένο. Πως έγινε το κακό.

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τετάρτης ένας υπερήλικας Ελληνογερμανός, στην Εθνική Οδό Καλού Νερού – Πύργου.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 20:30 της ετάρτης, καθώς ο ηλικιωμένος διέσχιζε τον εθνικό δρόμο, στο 53ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου – Μεθώνης, κοντά στο σπίτι όπου διέμενε.

Ο 90χρονος άνδρας, ενώ περνούσε τον δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, που τον τραυμάτισε πολύ σοβαρα.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου όμως διαπιστώθηκε ότι υπέκυψε στα τραύματα του.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

