State Department: Αναβαθμισμένη η εταιρική σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας

Ο εκπρόσωπος του State Department επεσήμανε την αναβαθμισμένη αμυντική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας και την νέα γεωστρατηγική αξία που έχει αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη.

Η ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ελλάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, αναφέρθηκε στον ηγετικό ρόλο που επιτελεί η Ελλάδα για τη προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως σημείωσε, «ο υπουργός τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν τους κοινούς στόχους μας για ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και όχι μόνο. Ευχαρίστησε επίσης την Ελλάδα για την υποστήριξή της στην Ουκρανία. Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη για να επιβεβαιώσει την ισχυρή εταιρική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και να επιβεβαιώσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για τις ουσιαστικές συνεισφορές της Ελλάδας στη συμμαχία και τη συνεχιζόμενη ηγεσία της στην περιοχή».

Ο κ. Πράις δεν παράλειψε να αναφερθεί και στην αναβαθμισμένη αμυντική συνεργασία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, καθώς και στη νέα γεωστρατηγική αξία που έχει αποκτήσει η Αλεξανδρούπολη για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Κατά την έναρξη του Τέταρτου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, ο υπουργός Μπλίνκεν τόνισε τις κοινές μας αξίες και σημείωσε το βάθος και το εύρος της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) ως το θεμέλιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ως απάντηση στον βίαιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμανε τον ρόλο που επιτελεί η Ελλάδα στο σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε στους νέους δεσμούς που σφυρηλατούνται μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών. Όπως ανάφερε ο κ. Πράις, «ο υπουργός (Άντονι Μπλίνκεν) τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών μας. Τόνισε τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει η αυξημένη πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας στη σχέση μας για τις επόμενες γενιές. Συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών, (Νίκο) Δένδια, για να συζητήσουν τα πρόσφατα ταξίδια τους στην Τουρκία και την επείγουσα βοήθεια που απαιτείται για την ανοικοδόμηση από τους καταστροφικούς σεισμούς».

