Πυρηνικά: οι “απειλές” του Πούτιν και οι προειδοποιήσεις του Μπάιντεν

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο Ρόσς ομόλογος του, διαβεβαιώνει ότι θα ενισχύσει περαιτέρω το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι δεν εκλαμβάνει την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αναστείλει προσωρινά τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συνθήκη New START ως ένδειξη ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων, αν και τη χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος».

«Είναι μεγάλο λάθος να το κάνεις αυτό. Όχι πολύ υπεύθυνο. Αλλά δεν το εκλαμβάνω ως ένδειξη ότι σκέφτεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Μιούιρ.

Τον ίδιο χαρακτηρισμό (σ.σ. «μεγάλο λάθος») χρησιμοποίησε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των «Εννέα του Βουκουρεστίου» (εννέα ανατολικοευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ) στη Βαρσοβία. Επανέλαβε ότι θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ», επιχειρώντας να καθησυχάσει τους συμμάχους της ανατολικής πτέρυγας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου μετά την εξέλιξη αυτή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τρίτη την αναστολή της συμμετοχής της χώρας του στη συνθήκη New START με τις ΗΠΑ για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Η συνθήκη προβλέπει ανώτατο όριο στον αριθμό των πυρηνικών όπλων που αναπτύσσει κάθε χώρα, καθώς και επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πυρηνικές… κορώνες από τον Πούτιν

Ενόψει της αυριανής γιορτής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προανήγγειλε σήμερα πως η χώρα του θα ενισχύσει περαιτέρω το πυρηνικό οπλοστάσιό της και θα ξεκινήσει μαζική παραγωγή υπερηχητικών πυραύλων.

Σε διάγγελμά του για την «Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας», ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε ότι φέτος θα αναπτυχθούν τα πρώτα συστήματα εκτόξευσης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Sarmat (γνωστών στη Δύση και ως «Satan 2»).

"Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τη μαζική παραγωγή υπερηχητικών πυραύλων αέρος-εδάφους Kinzhal και θα ξεκινήσουμε τη μαζική παραγωγή αντιπλοϊκών υπερηχητικών πυραύλων Zircon", είπε ο Πούτιν.

Νωρίτερα σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαίωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη New START για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, «δεν μας φέρνει πιο κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο».

«Για άλλη μια φορά, γερμανικά άρματα μάχης θα σκοτώνουν Ρώσους»

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τη Γερμανία και άλλα κράτη της Δύσης πως στη σύρραξη στην Ουκρανία έχουν ελατήρια ανάλογα με εκείνα των ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σε αυτόν τον πόλεμο, όπως και πριν από 80 χρόνια, εμπλέκονται ύπουλοι και ισχυροί εχθροί οι οποίοι θέλουν να κυριεύσουν τη χώρα μας και να μας καθυποτάξουν», πέταξε ο Βασίλι Νεμπένζια απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση.

«Για άλλη μια φορά, γερμανικά άρματα μάχης θα σκοτώνουν Ρώσους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα βαριά τεθωρακισμένα Leopard 2 που έχουν υποσχεθεί να στείλουν στον ουκρανικό στρατό οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Καθώς αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια, η ΓΣ του ΟΗΕ αναμένεται σήμερα να περάσει ψήφισμα με το οποίο θα καλεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία και η Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της. Προγραμματίζεται να εκφραστούν πρεσβευτές και ανώτεροι αξιωματούχοι δεκάδων χωρών ενόψει της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Δύση πως αυτή προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία και πως χρησιμοποιεί αυτή τη σύρραξη ως εργαλείο για να αποδυναμώσει αν όχι να σβήσει τη χώρα του από τον χάρτη. Ο αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του αντέταξε προχθές Τρίτη πως «ο Πούτιν διάλεξε αυτόν τον πόλεμο» και «μπορεί να τον τελειώσει με μια του λέξη», επιμένοντας πως «οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρώπης δεν επιδιώκουν ούτε να ελέγξουν, ούτε να καταστρέψουν τη Ρωσία», σε ομιλία του στη Βαρσοβία.

Στα πεδία των μαχών, οι συγκρούσεις μαίνονται και δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως τα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαπραγματευθούν.

