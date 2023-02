Κοινωνία

Τράγκας: για κακουργήματα διώκεται η Μαρία Καρρά

Για ποιον λόγο διώκεται ποινικά η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα.

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος της χήρας του Γιώργου Τράγκα , Μαρίας Καρρά σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2019.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της δημοσιογράφου αφορούν το αδίκημα της υποβολής ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες που φέρεται να διέπραξε τα έτη 2012 έως το 2015 καθώς και αυτό της μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες για τα έτη από το 2015 έως το 2019, διάστημα που ήταν εν ζωή ο εκδότης ο οποίος απεβίωσε το 2021.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία μετά από πόρισμα που διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που διενέργησε ελέγχους μετά τον θάνατο του εκδότη και δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα. Σύμφωνα με την Αρχή , η κ. Καρρά το επίμαχο διάστημα , είτε δεν υπέβαλε ως όφειλε, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ή δεν δήλωνε μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οικονομικά στοιχεία που δεν συμπεριελάμβανε η χήρα του Γιώργου Τράγκα στις δηλώσεις πόθεν έσχες, εκτιμώνται σε 3 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος και αφορούν ποσά καταθέσεων , σε ατομικούς ή και κοινούς λογαριασμούς με τον εκλιπόντα εκδότη ή και σε απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Η κ. Καρρά έδωσε εξηγήσεις πριν λίγους μήνες στην Εισαγγελία ως ύποπτη για την διάπραξη των δύο κακουργημάτων.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί η κατηγορούμενη.

