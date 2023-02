Οικονομία

Κοκλώνης: οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα

Τι απαντά σε ανακοινωσή του ο παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης.

Απάντηση εδωσε ο Νίκος Κοκλώνης, του οποίου το όνομα φέρεται να ερευνάται από την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για φοροδιαφυγή, απάτες και άλλα οικονομικά αδικήματα και οφειλές στο δημόσιο περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία Barkingwell και υπογράφει ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρεται ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει αν ελέγχεται καθώς δεν του εχει κοινοποιηθεί κάτι σχετικό από καμία αρχή.

Όπως αναφέρει, δραστηριοποιείται σε πάνω από 7 χώρες και οι επιχειρήσεις του - όπως σημειώνει - έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα, χωρίς ποτέ να έχει καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.

Η ανακοίνωση συνεχίζει σημειώνοντας ότι σε προσωπικό επίπεδο οι αρχές διαθέτουν το πόθεν έσχες του, στο οποίο όπως σημειώνει απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων του ανά τον κόσμο.

Τέλος, ο κ. Κοκλώνης αναφέρει ότι είναι αρχή των εταιριών του και του ίδιου να διευκολύνει τις αρχές για κάθε έλεγχο, ενώ σημειώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαβάλει τον ίδιον ή τις εταιρίες του που απασχολούν όπως τονίζει εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί πολύ γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, αλλά και επτά ακόμα φυσικών προσώπων που φέρονται ως συνεργάτες του.

Απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Καμία εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην υπόθεση χρηματοδότησης της εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS» συμφερόντων του κ. Κοκλώνη, δηλώνει το υπουργειο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS», συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

«Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 83271/ΥΠΕ/7/00465/Π/Ν.4399/2016/30-08-2022 απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ? κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BARKINGWELL PROGRESS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στην «ίδρυση μονάδας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, βίντεο και κινηματογραφικών ταινιών» στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού, του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.935.712,09 ευρώ. H κρατική επιχορήγηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση υλοποίησης του έργου θα ανέλθει σε 2.086.499,54 ευρώ. Η καταβολή της δηλαδή εξαρτάται όπως είναι καθολικά γνωστό από την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εκ μέρους του φορέα για καταβολή επιχορήγησης, ούτε αίτημα για έλεγχο επί της υλοποίησης, συνεπώς δεν δύναται να λάβει χώρα καμία εκταμίευση ποσού ενίσχυσης.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικού έργου που έχει υπαχθεί στον ν. 4399/2016 δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την υπαγωγή, το οποίο αποτελούσε αδυναμία του προηγούμενου νόμου που διορθώθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.

Επομένως, η εταιρεία «BARKINGWELL PROGRESS» συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης 9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια, 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση των 9.935.712,09 ευρώ και εφόσον πιστοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα.

Κατά συνέπεια καμία εμπλοκή του υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην παρούσα υπόθεση».





