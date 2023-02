Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν πρώτος στις δοκιμές στο Μπαχρέιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτιά του Φερστάπεν στα δοκιμαστικά της Φόρμουλα στο Μπαχρέιν.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη ημέρα των δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα, η «αυλαία» των οποίων άνοιξε σήμερα (23/2) στο Μπαχρέιν. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull ήταν ταχύτερος τόσο στο πρωινό όσο και το απογευματινό πρόγραμμα και ολοκλήρωσε την ημέρα με επίδοση 1:32.837. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες «μοίρασαν» το σημερινό πρόγραμμα στους δύο οδηγούς τους, οι «κόκκινοι ταύροι» κράτησαν ολόκληρη την ημέρα τον Ολλανδό στο μονοθέσιο και ο Φερστάπεν «έγραψε» 157 γύρους, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλο «πιλότο» βρέθηκε σήμερα στην πίστα "Bahrain International Circuit".

Ο Φερστάπεν ήταν 29 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερνάντο Αλόνσο, που οδήγησε το απόγευμα για την Aston Martin, η οποία είδε το πρωί τον αναπληρωματικό οδηγό της, Φελίπε Ντρούγκοβιτς (αντικαθιστά τον τραυματία Λανς Στρολ), να σταματάει λόγω ηλεκτρικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία. Πάντως, και ο Ισπανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής καθυστέρησε να βγει το απόγευμα στην πίστα, καθώς οι μηχανικοί του έκαναν ελέγχους στο πάτωμα της AMR23.

Οι οδηγοί της Ferrari πήραν την τρίτη και την τέταρτη θέση, με τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ να είναι 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρκ. Από την πλευρά του, ο Λάντο Νόρις, ο οποίος «έγραψε» μόλις 40 γύρους, μένοντας γι' αρκετή ώρα στο γκαράζ χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία, κατετάγη πέμπτος με McLaren, αφήνοντας στην έκτη τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον.

Τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας των δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα:

ΟΔΗΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΓΥΡΟΙ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:32.837 157

2. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:32.866 60

3. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:33.253 72

4. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:33.267 64

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:33.462 40

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:33.508 83

7. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1:33.671 74

8. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 1:33.723 67

9. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:34.174 69

10. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 1:34.324 75

11. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 1:34.424 51

12. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 1:34.558 71

13. Νικ ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 1:34.559 85

14. Φελίπε Ντρούγκοβιτς (Βραζιλία/Aston Martin) 1:34.564 40

15. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:34.671 46

16. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:34.822 60

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:34.871 53

18. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:34.888 52

19. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1:35.087 57

Ειδήσεις σήμερα:

Super Κική: Ελεύθερη με όρους η influencer

Ιράν: συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τον Υπουργό Αθλητισμού

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)