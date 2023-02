Οικονομία

Καστοριά – Πλειστηριασμός: Επεισόδια σε αποβολή ιδιοκτήτη ξενοδοχείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί έβγαλαν από το ξενοδοχείο τον ιδιοκτήτη του, λίγο αφού έληξε η διαδικασία κατάσχεσης του.

Με επεισόδια έληξε η κατάσχεση ξενοδοχείου στην Καστοριά, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από πολλές ώρες, ενώ ο ιδιοκτήτης του δεν έβγαινε έξω.

Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο και ακολούθησαν στιγμές έντασης.

Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω με τη βία και αρνήθηκε να μπει στο περιπολικό, για να συλληφθεί στη συνέχεια από τους αστυνομικούς.

Παρόντες ήταν και οι γονείς του, με τον πατέρα του να φωνάζει διαρκώς να αφήσουν το παιδί του.

Πηγή: alphafm.gr

Ειδησεις σήμερα:

Ρόδος: Τα στοιχεία της έρευνας για τη δολοφονία πατέρα από γιο

Πάτρα – ποτά “μπόμπες”: Δεκάδες μαθητές στο νοσοκομείο

Ιαπωνία: Μυστηριώδες αντικείμενο σε παραλία εξάπτει την φαντασία (βίντεο)