Ειδικό Δικαστήριο: Παππάς - Καλογρίτσας κρίθηκαν ένοχοι για τις τηλεοπτικές άδειες

Ποιες ποινές τους επιβλήθηκαν. Τι αναφέρεται στο σκεπτικό του δικαστηρίου για τον πρώην υπουργό και τον επιχειρηματία.

Ενοχος ομόφωνα κηρύχθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Ομοίως, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας κρίθηκε ένοχος για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος.

Η πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, αρεοπαγίτης Ιωάννα Κλάππα ανακοίνωσε την ετυμηγορία των 13 ανώτατων δικαστών που συγκρότησαν το Ειδικό Δικαστήριο στην οποία κατέληξαν μετά από διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προβλεπόμενη ποινή κατ΄ανώτατο όριο είναι φυλάκιση δύο χρόνων.

Στη δίκη παρίσταται ο αναπληρωτής εισαγγελέας Δημήτρης Ασπρογέρακας καθώς η τακτική εισαγγελέας της δίκης Ολγα Σμυρλή ήταν ασθενής.

Ποινή ενός έτους πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Ασπρογέρακας για το Νίκο Παππά και έξι μήνες για τον Χρήστο Καλογρίτσα.

Ο Νίκος Παππάς μέσω των συνηγόρων του δήλωσε πως δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθει ένοχος. «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών», αναφέρει η δήλωση.

Τα ελαφρυντικά του συννόμου βίου, των μη ταπεινών αιτιών, αλλά και την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπόθεση ζήτησε ο Χρήστος Καλογρίτσας.

Ωστόσο οι δικαστές, αποτίμησαν διαφορετικά το αποδεικτικό υλικό και οδηγήθηκαν σε απόφαση ενοχής.

