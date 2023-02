Πολιτισμός

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δηλώνει αθώος για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον 645χρονο ηθοποιό για «εγκληματική αμέλεια», ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών αν κριθεί ένοχος.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δήλωσε αθώος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θανάσιμο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust». Ο ηθοποιός, σύμφωνα με το BBC, υπέβαλε την κατάθεσή του ηλεκτρονικά και παραιτήθηκε, επίσης, από το δικαίωμά του σε εικονική ακρόαση στο δικαστήριο που ορίστηκε για την Παρασκευή.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον ηθοποιό για «εγκληματική αμέλεια», ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών αν κριθεί ένοχος. Την Τετάρτη, οι παραγωγοί του «Rust» δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τα γυρίσματα την άνοιξη, αφού μεταφέρουν την τοποθεσία στη Μοντάνα.

Η Hannah Gutierrez-Reed, οπλουργός της ταινίας, που ήταν υπεύθυνη για τα όπλα στα γυρίσματα, κατηγορείται επίσης για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο το απόγευμα της Παρασκευής.

Τη Δευτέρα, οι εισαγγελείς απέσυραν την κατηγορία σχετικά με την οπλοφορία, που είχε αρχικά απαγγελθεί κατά του ηθοποιού-παραγωγού και πλέον δεν είναι αντιμέτωπος με χρόνια φυλάκισης. Αν ο 64χρονος Μπάλντουιν είχε καταδικαστεί για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και της ενίσχυσης οπλοφορίας, θα αντιμετώπιζε υποχρεωτική φυλάκιση πέντε ετών. Διατηρείται η κατηγορία της ακούσιας ανθρωποκτονίας για τον πυροβολισμό, αλλά για το έγκλημα αυτό η προβλεπόμενη ποινή είναι 18 μήνες, σε περίπτωση καταδίκης.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού, Luke Nikas, δήλωσε ότι ο πελάτης του «δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι υπήρχε μια αληθινή σφαίρα στο όπλο ή οπουδήποτε στο κινηματογραφικό πλατό. Βασίστηκε στους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάστηκε, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι το όπλο δεν είχε αληθινές σφαίρες». Ο σκηνοθέτης του «Rust», Joel Souza, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, επίσης, στο ίδιο περιστατικό. Στις αρχές Φεβρουαρίου, οι γονείς και η αδελφή της Χαλίνα Χάτσινς μήνυσαν τον Άλεκ Μπάλντουιν και την εταιρεία παραγωγής για τον θάνατό της.

