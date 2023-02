Αθλητικά

“Best FIFA Football Awards™ 2022” στο ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ζωντανή μετάδοση, η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας!

Μετά από τρία χρόνια κεκλεισμένων θυρών, τα Best FIFA Football Awards™ 2022 υποδέχονται στη «Salle Pleyel» της γαλλικής πρωτεύουσας, την αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για μια μοναδική βραδιά που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά όλοι οι χρήστες της streaming πλατφόρμας.

Με αδιαφιλονίκητο φαβορί τον πρωταθλητή κόσμου, ή αλλιώς «GOAT», Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να απουσιάζει για πρώτη φορά από τη λίστα των υποψηφίων, η FIFA ετοιμάζεται να τιμήσει τους κορυφαίους και κορυφαίες του ποδοσφαίρου για το 2022 σε μια λαμπερή τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου, στο Παρίσι.

Τα ποδοσφαιρικά Όσκαρ ή αλλιώς η τελετή «The Best FIFA Football Awards™ 2022» θα μεταδοθούν ζωντανά απευθείας από το ΑΝΤ1+ την Καθαρά Δευτέρα στις 22:00 αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn - Βόλος: Του ζήτησε να χωρίσουν και την εμφάνιζε στο facebook ...ως ιερόδουλη

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Ο καιρός σε πόλεις με καρναβαλικές εκδηλώσεις (βίντεο)

Σεισμός στις Αλκυονίδες: Τα Ρίχτερ που πήραν μαζί τους δεκάδες ψυχές