Πόλεμος στην Ουκρανία - ΗΠΑ: νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Έναν χρόνο μετά τον πόλεμο από τη Ρωσία στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ, ανακοινώνουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε σήμερα, πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ότι επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος περισσότερων από 60 υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, περιλαμβανομένων μελών του υπουργικού συμβουλίου και επικεφαλής περιφερειών και τριών εταιριών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε επίσης ότι επιβάλλει κυρώσεις σε δεκάδες άλλους Ρώσους αξιωματούχους και οντότητες και σε Ρώσους που εμπλέκονται στην κλοπή σιτηρών από την Ουκρανία. Επέβαλε επίσης περιορισμούς θεώρησης εισόδου (βίζα) σε περισσότερα από 1.200 μέλη του ρωσικού στρατού.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο τους στενούς συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Όλγκα Σκαμπέγεβα, προπαγανδίστρια στην κρατική τηλεόραση και Όλεγκ Ρομανένκο, ο οποίος διορίστηκε για να εποπτεύει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της Ουκρανίας που καταλήφθηκε κατά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Η κατάληψη του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης "υπογράμμισε τις παγκόσμιες ανησυχίες για την πυρηνική ενεργειακή ασφάλεια και υπονομεύει τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπεύθυνο προμηθευτή προϊόντων πυρηνικής ενέργειας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

"Παραμένουμε δεσμευμένοι στη συνέχιση της υποστήριξης του λαού της Ουκρανίας και πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας ώστε να προωθήσουμε την ανάληψη ευθυνών για τον πόλεμο του Κρεμλίνου", είπε ο Μπλίνκεν.

Δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι και στρατιώτες σκοτώθηκαν στον πόλεμο που πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας, εκατομμύρια άλλοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, χωριά και πόλεις καταστράφηκαν.

Όλοι όσοι υπόκεινται σε κυρώσεις στοχοποιήθηκαν βάσει εκτελεστικού διατάγματος που εγκρίνει "κυρώσεις για συγκεκριμένες επιβλαβείς ξένες δραστηριότητες" της ρωσικής κυβέρνησης, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βάσει των κυρώσεων δεσμεύεται η περιουσία που έχουν στις ΗΠΑ όσοι περιλαμβάνονται σε αυτές ή στην οποία ασκεί έλεγχο πολίτης των ΗΠΑ εξ ονόματός τους.

Εξάλλου το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έθεσε στο στόχαστρο οντότητες στην Κίνα, στον Καναδά και στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, προσθέτοντάς τες στον κατάλογό του με τους εμπορικούς περιορισμούς.

Σκοπός είναι να συνεχιστούν "οι προσπάθειες να αποκοπεί η ρωσική αμυντική βιομηχανική βάση και ο στρατός ακόμη και από χαμηλής τεχνολογίας καταναλωτικά αγαθά που η Ρωσία επιδιώκει να αποκτήσει προκειμένου να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια", ανέφερε.

Μεταξύ των δεκάδων νέων προσθηκών στον κατάλογο των εμπορικών περιορισμών, 79 έχουν έδρα τη Ρωσία, πέντε έχουν καταγραφεί στην Κίνα, δύο έχουν έδρα στον Καναδά. Άλλες τρεις οντότητες έχουν έδρα στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία.

Οι εταιρίες που βρίσκονται στον κατάλογο υφίστανται περιορισμούς στη λήψη αγαθών και τεχνολογίας αμερικανικής προέλευσης.

Το υπουργείο Εμπορίου εξέδωσε επίσης σήμερα νέους εμπορικούς περιορισμούς στοχοθετώντας τη χρήση από τη Ρωσία ιρανικής κατασκευής drones στην Ουκρανία.

