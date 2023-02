Αθλητικά

Προκριματικά Μουντομπάσκετ - Εθνική Ελλάδας: μεγάλη νίκη κόντρα στη Σερβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δύναμη ψυχής η Εθνική μας ομάδα, κέρδισε τη Σερβία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Η μοναδική παράσταση από το «αύριο» της Εθνικής Ανδρών έριξε στο καναβάτσο την Σερβία, υποχρεώνοντάς τη να παλέψει τη Δευτέρα (27/2) απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο έχει προκριθεί και θα δηλώσει «παρών» στα γήπεδα της Ασίας, επικράτησε στην παράταση (80-80κ.α.) με 97-92 των «πλάβι», για την 11η αγωνιστική των προκριματικών, βελτιώνοντας σε 6-3 το ρεκόρ του στον 9ο όμιλο.

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 5-4 και πλέον καλούνται στην τελευταία υποχρέωσή τους να παίξουν για το μέλλον τους στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 8-15, 30-39, 55-62, 80-80κ.α., 97-92 παρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Λάρισα: ο τόπος έχει ανάγκη από στιβαρό τιμόνι (εικόνες)

Πύργος: Διέρρηξαν καφενείο... για 9η φορά (βίντεο)

Παππάς: Κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη από το Ειδικό Δικαστήριο