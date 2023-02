Πολιτισμός

Κατάληψη στο Ολύμπια (εικόνες)

Υπό κατάληψη και το Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Η ανακοίνωση και οι εικόνες από το σημείο.

Υπό κατάληψη τελεί από σήμερα και το Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπως ανακοίνωσε η ομάδα εργαζομένων και σπουδαστών του χώρου.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, ο λόγος της κατάληψης είναι το Προεδρικό Διάταγμα για τους καλλιτέχνες.

Η ανακοίνωση της κατάληψης

Από σήμερα Παρασκευή 24/2 το Ολύμπια- Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» τελεί υπό κατάληψη από ομάδα εργαζομένων και σπουδαστών στον χώρο του χορού. Καταλαμβάνουμε το Ολύμπια ως πράξη αλληλεγγύης στις υπάρχουσες καταλήψεις καλλιτεχνών, με στόχο να δημιουργήσουμε μια εστία ζύμωσης και αγώνα που θα στεγάσει τις διεκδικήσεις του κλάδου μας. Οι άνθρωποι του χορού, δίχως στέγη για την τέχνη και το επάγγελμά μας ανοίγουμε χώρο για τον χορό μέσα από την πολιτική μας δράση στο κατειλημμένο Ολύμπια.

Το ΠΔ 85/2022 αντλώντας από το θολό τοπίο ισοτίμησης των πτυχίων ανώτερης εκπαίδευσης αποτελεί ξεκάθαρη υποβάθμιση των σπουδών μας και ευθεία επίθεση του κράτους στον καλλιτεχνικό κόσμο. Επιχειρεί να υποβαθμίσει περαιτέρω τις εργασιακές μας συνθήκες συνθλίβοντας τα ελάχιστα αναχώματα ζωτικής σημασίας που είχαμε καταφέρει να ορθώσουμε με τις μέχρι τώρα συλλογικές μας διεκδικήσεις.

Τα αιτήματα της άμεσης τροποποίησης του, της επαγγελματικής αξίας των πτυχίων μας και η ανάγκη ίδρυσης κρατικής στέγης χορού και πανεπιστημιακού τμήματος χορού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αγώνα μας. Μαχόμαστε ενάντια στη στοχευμένη προσπάθεια εξαθλίωσης των ζωών μας, απαντώντας σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης, μέσω της συλλογικοποίησης και οραματιζόμενα έναν κόσμο ελευθερίας και ισότητας. Ορθώνουμε τις φωνές μας, φωνάζοντας «10, 100, 1000 καταλήψεις» και σας καλούμε να στηρίξετε την κατάληψη Ολύμπια και τον κλιμακούμενο αγώνα των καλλιτεχνών.

Πηγή, φωτογραφίες και βίντεο: Κατάληψη Θεάτρου Ολυμπία