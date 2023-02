Κόσμος

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Έκλεισαν δρόμοι και χιλιάδες νοικουριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται στη νότια Καλιφόρνια, ως αποτέλεσμα μιας σπάνιας χιονοθύελλας στην περιοχή του Λος Άντζελες, ενώ άλλες περιοχές της συνήθως ηλιόλουστης Πολιτείας απειλούνται με πλημμύρες, λόγω της σφοδρής βροχής.

Η Καλιφόρνια βιώνει μια από τις χειρότερες χιονοθύελλες εδώ και δεκαετίες.

Ορισμένοι βασικοί οδικοί άξονες έχουν κλείσει λόγω του παγετού και του χιονιού. Μεταξύ αυτών είναι και τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά – και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι θα ξανανοίξει σύντομα.

Τα χιόνια μπορεί να έχουν «επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες» συνέπειες στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage, 118.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ακόμη και οι πεδινές περιοχές που δεν συνηθίζουν να βλέπουν χιόνι, μπορεί να καλυφθούν από ένα λευκό στρώμα, ανέφερε η NWS.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύσθηκαν από φωτογραφίες Καλιφορνέζων που έδειχναν τις νιφάδες και τις ασπρισμένες αυλές τους. Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σπάνιο για την περιοχή που η μετεωρολογική υπηρεσία υποχρεώθηκε να εξηγήσει στους κατοίκους τη… διαφορά του χιονιού από το χαλάζι.

Όσοι ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο μπορεί να κινδυνεύσουν από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι ζήτησαν από τους κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες, της Βεντούρα και της Σάντα Μπάρμπαρα να είναι σε επιφυλακή.

Κακές καιρικές συνθήκες επικρατούν επίσης στο Ουαϊόμινγκ και το Όρεγκον, δύο βορειότερες Πολιτείες όπου τα χιόνια δεν είναι κάτι σπάνιο. Στο Πόρτλαντ το χιόνι έφτασε σε ύψος τα 27 εκατοστά. Περισσότερες από 340 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε 4.000 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις Πολιτείες αυτές.

Είναι άγνωστο αν αυτή η χιονοθύελλα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, ωστόσο οι επιστήμονες εξηγούν συχνά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

