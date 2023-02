Οικονομία

Market Pass: Οι ημερομηνίες των πληρωμών - Πότε κλείνει η πλατφόρμα

Πάνω από 2 εκατ. οι αιτήσεις για το market pass. Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές, η διαφορά μεταξύ άυλης κάρτας και κατάθεσης.

Ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά αναμένεται να δώσει η κάρτα αγορών (market pass) ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη νέα πρωτοβουλία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι ισχυρό και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγα 24ωρα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας οι αιτήσεις για ένταξη στο market pass ξεπερνούν τα δυο εκατομμύρια. Οι πολίτες έσπευσαν να αξιοποιήσουν το μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών τους, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Οι καταβολές των χρημάτων, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, θα γίνουν στις 3 Μαρτίου. «Όποιος επιλέξει την άυλη κάρτα θα πάρει το 100% του ποσού, στον κάθε μήνα που τρέχει. Όποιος επιλέξει κατάθεση στο λογαριασμό του θα λάβει το ποσό μειωμένο κατά 20% σε δύο δόσεις. Στις 3 Μαρτίου και στις 3 Μαΐου» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. Επίσης, διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα λήγει στο τέλος Ιουλίου, αλλά το μηνιαίο ποσό αθροίζεται, δεν χάνεται και μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του market pass έως τέλος Αυγούστου. «Το market pass επιστρέφει το 10% από τις αγορές όποιου το χρησιμοποιεί και αφορά στο 85% των συμπολιτών μας» δήλωσε.

Μάλιστα, λειτουργώντας συνδυαστικά με το «καλάθι του νοικοκυριού» - έτερη πρωτοβουλία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων - το όφελος για τους καταναλωτές θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο κ. Παπαθανάσης «διατηρώντας σταθερή την τιμή, δίνουμε τη δυνατότητα όσοι θέλουν να ψωνίσουν φτηνότερα προϊόντα να τα αγοράσουν μέσα από το καλάθι. Μία τετραμελής οικογένεια, αν αγοράζει από το καλάθι είναι υπολογισμένο ότι θα εξοικονομήσει περίπου 80 ευρώ τον μήνα. Επίσης θα λάβει 52 ευρώ από την κάρτα αγορών. Αυτό μας κάνει 132 ευρώ. Κανείς δεν είπε ότι μπορούμε να καλύψουμε στο σύνολο όλο το κύμα ακρίβειας. Πράγματι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 15%, αλλά έχουμε τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό της Ευρώπης. Γι΄αυτό έχουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία που καλύπτουν εν μέρει το κύμα ακρίβειας».

Για την κάρτα αγορών (market pass) από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και από τα ΚΕΠ, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι και τη 15η Μαρτίου 2023. Να σημειώσουμε ότι το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ αγορών.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του market pass εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί σε πέντε δόσεις (μία δόση για Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023 και τέσσερις μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Ιούλιο 2023). Επίσης, μπορούν να επιλέξουν απευθείας καταβολή του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν, εφόσον δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί σε δύο τριμηνιαίες δόσεις.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα market pass μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 650 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα «market pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023.

Θετικοί οι φορείς στην κάρτα αγορών (market pass)

«Κάθε μέτρο που ενισχύει το εισόδημα των πολιτών είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Οπότε βλέπουμε θετικά το market pass» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτωρ ΠΑ.ΠΕΙ.

«Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του καθώς ακόμα και αυτά τα 22 ευρώ το μήνα για τους δικαιούχους, δηλαδή το 85% των νοικοκυριών της χώρας, είναι απολύτως αναγκαία, όπως φαίνεται και από τον αριθμό των αιτήσεων. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που η κοινωνία δεν θα εξαρτάται από την οικονομική ενίσχυση μέσω επιδομάτων και θα επιστρέψουμε σε μία κανονικότητα με τους πολίτες να έχουν εισόδημα που θα τονώσει την κατανάλωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προοδεύουν» τονίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

«Το market pass είναι ένα βοήθημα στους καταναλωτές και στην λογική αυτή είναι φυσικά ευπρόσδεκτο, όπως κάθε παροχή που δίνεται» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ. Ωστόσο σημειώνει ότι «δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά στα εισοδήματά τους λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Δυστυχώς το market pass απορροφά ένα μικρό μόνο μέρος του πληθωρισμού και δεν είναι το φάρμακο αλλά η ασπιρίνη στο πρόβλημα της ακρίβειας».

Προσθέτει επίσης, ότι σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα για το εισόδημα των νοικοκυριών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέχρι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ώστε να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των ανατιμήσεων στα εισοδήματα των νοικοκυριών, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά. Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2022, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον σημειώνουν αρνητικό πρόσημο, καθώς πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί και το 2023. «Mε δεδομένο ότι σταθερά υψηλό παραμένει το ποσοστό των νοικοκυριών που φαίνεται ότι διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (11,9%) αλλά και το γεγονός ότι σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν πως χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία το market pass μπορεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό να προσφέρει λύσεις στην αντιμετώπιση της δύσκολης καθημερινότητας», υπογραμμίζει ο κ. Καββαθάς.

«Τα επιδόματα δίνουν εν μέρει μικρή ανάσα, σε ευάλωτα νοικοκυριά, που διαβιούν δυστυχώς, στα όρια της φτώχειας. Το market pass, είναι μια πρωτοβουλία για εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών, που στη σημερινή καθημερινότητα με την παρατεινόμενη ακρίβεια, δεν αποτελεί όμως, ουσιαστική και μόνιμη λύση, στη συνεχή ανατίμηση των προϊόντων» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γ. Μάνος, γενικός γραμματέας Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

Όπως επισημαίνει, το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό, στα 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του και έως 1.000 ευρώ αγορές, δεν αρκούν για την επιβίωση των πολιτών. «Αν και έχουμε διαπιστώσει, ότι το κόστος της ενέργειας έχει καθοδική πορεία, δεν συμβαίνει το ίδιο, με τις τιμές των πρώτων υλών και τις τιμές των προϊόντων τροφίμων, στο ράφι. Η οικονομία, απαιτεί ουσιαστικές και μακρόπνοες πολιτικές, που θα έχουν ως αποτέλεσμα διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και την ευημερία των πολιτών, αλλά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» υποστηρίζει ο κ. Μάνος.

