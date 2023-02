Κοινωνία

Ζεφύρι: 5χρονη τραυματίστηκε από πυρά καραμπίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοριτσάκι έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων, μετά τον τραυματισμό του, ενώ έπαιζε αμέριμνο.

Στο Νοσοκομείο Παίδων, μεταφέρθηκε ένα 5χρονο κορίτσι το οποίο τραυματίστηκε από σκάγια καραμπίνας, το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ζεφύρι.

Όλα έγινα γύρω στις 2 το μεσημέρι, στον καταυλισμό των Ρομά στο Ζεφύρι, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όταν ένας Ρομά πυροβόλησε στο σπίτι ενός άλλου Ρομά και τα σκάγια έφτασαν σε παρακείμενο χωράφι που έπαιζε αμέριμνη η 5χρονη.

Νεότερες πλητοφορίες αναφέρουν ότι η 5χρονη έχει τραυματιστεί στον μηρό, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν 4 κάλυκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Το 2025 στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)