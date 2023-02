Αθλητικά

ΑΕΚ - Δημήτρης Μελισσανίδης: Πήρε φωτιά στον αέρα το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε

Πανικός στην πτήση επιστροφής από το Ντουμπάι. Ο πιλότος επιχείρησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στο βόρειο Ιράκ.

Τον τρόμο βίωσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης και όσοι ταξίδευαν μαζί του από το Ντουμπάι, όταν ξεκίνησαν χθες Παρασκευή για την πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα.

Λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό του τζετ πήρε φωτιά και εύλογα επικράτησε πανικός, ωστόσο ο πιλότος κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια σε μία περιοχή στο Βόρειο Ιράκ και άπαντες το εγκατέλειψαν με ασφάλεια.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ και οι συνεπιβάτες του σώθηκαν από θαύμα, είναι καλά στην υγεία του και επέστρεψε στην Αθήνα με άλλη πτήση.

Μάλιστα θα δώσει το «παρών» στην «OPAP Arena» για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.

