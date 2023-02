Πολιτική

Qatar Gate - Παντσέρι: “καίει” την Καϊλή στην κατάθεσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέθεσε ο Αντόνιο Παντσέρι για την Εύα Καϊλή.

Ραγδαίες είναι οιι εξελίξεις όσον αφορά την υποθεση του Qatar Gate και την Εύα ΚαΪλή μετά και την αποφυλάκιση του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι με ηλεκτρονικά μέσα.

Όπως φαίνεται ο Αντόνιο Παντσέρι, στην κατάθεσή του "καίει" την Εύα Καϊλή, καθώς μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έμεινε για μια εβδομάδα το 2017 ή το 2018 μαζί με τον ίδιο και τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι σε ένα από τα πολυτελή δωμάτια του Mamounia, στο Μαρακές. Όλα τα έξοδα πληρώθηκαν από τον Abderrahim Atmoun.

Σύμφωνα με την ομολογία του πρώην ευρωβουλευτή, ο οποίος συνεργάζεται πλέον με τις βελγικές Αρχές για το Qatar Gate, αποφασίστηκε από τον Al Marri, σε συνάντηση στη Ντόχα που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2019, να στηρίξει την ευρωπαϊκή εκστρατεία της Εύας Καϊλή – η ψηφοφορία έγινε στις 26 Μαΐου στην Ελλάδα– και έλαβε έως 250.000 ευρώ.

Ελπίζοντας να μπορέσει αργότερα να προσφέρει μια υπηρεσία στους ευεργέτες της, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής μιλά στους βουλευτές της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο, αναφέρει η Le Soir.

Επίσης, σύμφωνα με τον Αντόνιο Παντσέρι, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ευρωβουλευτής θα ζητήσει από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να παρέμβει στον Εμμανουέλ Μακρόν ώστε να ενθαρρύνει το ευρωπαϊκό σχέδιο απαλλαγής του Κατάρ από τη βίζα για είσοδο στον χώρο Σένγκεν. «Δεν ξέρω αν το έκανε», σημειώνει ο Παντσέρι μπροστά στο μικρόφωνο και την κάμερα των ανακριτών.

Τέλος, σύμφωνα με τις υποκλοπές επικοινωνιών της κα Καϊλή από τη φυλακή Χάρεν, ζήτησε από έναν από τους συγγενείς της να ανακτήσει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα USB που βρίσκονταν σε μια από τις κατοικίες της. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους της πρόσφατης παράτασης της κράτησης της Εύας Καϊλή. Οι δικηγόροι της, Σβεν Μαρί και Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Φραντσέσκο Τζιόρτζι, “ο μαέστρος”

Ο Αντόνιο Παντσέρι επιβεβαιώνει ένα πράγμα μεταξύ των δύο ακροάσεων που έχει στα χέρια της η βελγική εφημερίδα Le Soir: τον κεντρικό ρόλο του Τζιόρτζι. Για τον κοινοβουλευτικό του βοηθό όταν ήταν ευρωβουλευτής, ο Παντσέρι λέει ότι “πεινούσε” για χρήματα, μετρητά αν ήταν δυνατόν. Ότι ήταν σε όλες τις συναντήσεις (ή σχεδόν), όλα τα ταξίδια.

Ο σύντροφος της Καϊλή είχε παραδεχτεί στον ανακριτή λίγο μετά τη σύλληψή του ότι ήταν ο «ταμειακός διαχειριστής» της εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που επιβεβαιώνει πολύ συχνά ο Παντσέρι. Ακόμη χειρότερα, ο Αντόνιο Πάντσερι προτείνει έντονα ότι μετά το 2019 και την αποχώρησή του από το Κοινοβούλιο, ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι είχε εν συντομία τη θέση του ως «διευθυντής» των… μικρών επιχειρήσεων.

«Το καθήκον του Τζιόρτζι ήταν να κάνει την εσωτερική διαχείριση και να βοηθήσει τους ευρωβουλευτές και τους μη κοινοβουλευτικούς να παρέμβουν. Όσο για μένα, ήταν μια εξωτερική ενέργεια γιατί δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω στις συναντήσεις» περιγράφει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: 5χρονη τραυματίστηκε από πυρά καραμπίνας

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)