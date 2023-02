Κόσμος

Qatar Gate - Τζόρτζι: αποφυλακίζεται ο σύντροφος της Εύας Καϊλή

Ελεύθερος με "βραχιολάκι" ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντζέσκο Τζόρτζι.

Απόφυλακίζεται ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της Εύας Καϊλή, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως αποφάσισε το προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών.

Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, που κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση "Qatar gate" τίθεται σε καθεστώς παρακολούθησης με ηλεκτρονικό βραχιόλι, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία το βράδυ της Πέμπτης.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα άτομο παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών.

Το συμβούλιο επιβεβαίωσε σήμερα την προληπτική κράτηση του Φ. Τ. αλλά υπό τους όρους, ηλεκτρονικό βραχιόλι. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, θα εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου εντός δεκαπέντε ημερών. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν θα ασκήσει έφεση στην απόφαση».

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακισμένη παραμένει η σύντροφός του Εύα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

