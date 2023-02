Πολιτική

Μητσοτάκης: το viral βίντεο στο TikTok με τη λαγάνα και τα... ντολμαδάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βίντεο που ανάρτησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την ιδιαίετρη λαγάνα στη Θεσσαλονίκη.

Ένα βίντεο στο TikTok, ανέβασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάρτησε ένα βίντεο με χιουμοριστική διάθεση και έγινε... viral!

Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιραστηκε την πληροφορία ότι ένας φούρνος στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνει λαγάνα με... ντολμαδάκια και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα παιδιά της «Atraktos Kids», όταν τον ρώτησαν για το αγαπημένο του φαγητό, είχε απαντήσει ότι είναι τα ντολμαδάκια, "ατάκα" που έγινε viral.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: 5χρονη τραυματίστηκε από πυρά καραμπίνας

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)

Παγκόσμιο Κύπελλο - Πετρούνιας: “χρυσός” στο Κότμπους