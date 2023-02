Κοινωνία

Απάτη: Υποδύθηκαν τους γιατρούς και “έγδυσαν” ηλικιωμένη

Πως κατάφεραν να εκμεταλλευθούν το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιός της.

Άλλη μια απάτη απασχολεί τις Αρχές, με θύμα αυτή τη φορά μια 72χρονη στο Δήλεσι, η οποία ξεγελάστηκε από επιτήδειους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος της.

Οι δράστες, που παραμένουν άφαντοι, εντόπισαν την γυναίκα και απέκτησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ φέρονται να παρουσιάστηκαν ως μέλη ξένης εταιρίας με την επωνυμία “Παγκόσμια Οργάνωση Θεραπείας”, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της.

Μέσω των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες φέρονται να διήρκησαν από 23 Ιανουαρίου 2023 έως και 8 Φεβρουαρίου 2023, έπεισαν την 72χρονη να τους καταβάλει τμηματικά, σε ξένο λογαριασμό, συνολικά το ποσό των 46.683 ευρώ.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε πως πρόκειται για απάτη με αποτέλεσμα το μεσημέρι της Παρασκευής να περάσει το κατώφλι του τμήματος Τανάγρας και να υποβάλλει μήνυση σε βάρος των άγνωστων δραστών. Η έρευνα της ΕΛΑΣ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

