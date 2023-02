Κοινωνία

Πυροβολισμοί - Ζεφύρι: Βεντέτα πίσω από τον τραυματισμό της ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Νοσοκομείο Παίδων διακομίστηκε το κοριτσάκι. Που και πως τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς.

Ένα κοριτσάκι ηλικίας 5 ετών, το οποίο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», ήταν το θύμα ακόμη ενός επεισοδίου με πυροβολισμούς, στο Ζεφύρι.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 14:30 όταν κάποιος βγήκε απο το σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί εναντίον σπιτιού στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του άνδρα που πυροβόλησε, είχε στόχο μια άλλη οικογένεια που διαμένει σε κοντινό σπίτι, με την οποία έχει μακρά αντιπαλότητα.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες από την περιοχή, οι καβγάδες μεταξύ τους είναι συχνοί, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχαν «τραβήξει» ποτέ όπλο.

Το μικρό κορίτσι έπαιζε σε παρακείμενη παιδική χαρά και δέχθηκε χτύπημα στο μηρό.

Αστυνομικοί μάζεψαν τέσσερις κάλυκες από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο συλλήψεις, του άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και του πατέρα του, που είναι ο κάτοχος του όπλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: το viral βίντεο στο TikTok με τη λαγάνα και τα... ντολμαδάκια

Φεστιβάλ Βερολίνου - “Music”: Άργυρό Βραβείο στην ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: αυτοπυροβολήθηκε... από λάθος!