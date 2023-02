Πολιτική

Εκλογές 2023: Ο Πολάκης, η ανάρτηση και οι αντιδράσεις

Την αντίδραση της ΝΔ και πολλών προσώπων που κάνουν λόγο για στοχοποίηση τους, προκάλεσε ο Παύλος Πολάκης. Τον "αδειάζει" ο ΣΥΡΙΖΑ με αναφορές ότι θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων.

Αντιδράσεις προκαλεί μια προεκλογική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με μακροσκελή του τοποθέτηση στο Facebook στοχοποιεί δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζίτες και στελέχη της ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει μάλιστα και ονόματα και φωτογραφικό υλικό, με ειδική μνεία για «13 δικαστές που δίκασαν τον Νίκο Παππά».

Μετά τις αντιδράσεις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ "άδειασαν" τον βουλευτή, λέγοντας πως ουσιαστικά θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίων και εκλογικής μάχης.

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε τα εξής στο Facebook:

«ΤΟ «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ»…..(φωτο 1-2-3-4)

Αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!!

Νομιζω κατάλαβαν οι περισσότεροι πλέον αυτά που φωνάζω από το 2016 …..

-Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Νόμου Παππα που κατάργησε η ΝΔ.Τέρμα στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!!

-Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60 ,δεύτερη σχολή δικαστων με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια ,ενοποίηση προανάκρισης με κυρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ,όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθέσεις.

-Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή ,ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικων και στις εφορείες!

-ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον μια από τις 4 συστημικές Τραπεζες ,με καταργηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικων !

Καταργηση πτωχευτικού Μητσοτακη,νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες ,με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ

Όχι στις διαγραφές των δανείων των μεγαλομπαταχτσηδων και μεγαλοοφειλετων (εφοπλιστές δάνεια ΜΜΕ οπως πρώτο Φλεμα κλπλκλπ)

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ!!

ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!!».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, τόσο από την Νέα Δημοκρατία, όσο και από υπουργούς της.

Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση αυτή είναι από τον ?@pavpol2222? πώς θα τον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη; Χαρακτηριστικό είναι ότι αποκαλεί, βουλευτής και πρώην Υπουργός, την εφημερίδα που σήμερα δίνει συνέντευξη ο ?@atsipras? ως «Πρώτο Φλέμα!» https://t.co/PdegkRxb7b — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 26, 2023

Σε ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει «Ο κ. Πολάκης ακολουθώντας την τοξική γραμμή Τσίπρα, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναγυρίσει στις εποχές της "κάτω πλατείας", τότε που έστελνε ομάδες σε σπίτια και ταβέρνες για να τραμπουκίσουν. Σήμερα στοχοποιεί και απειλεί ευθέως με προγραφές, δημοσιογράφους και δικαστές επειδή έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του κ. Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα δεν έμαθαν, τίποτα δεν άλλαξαν».

Σήμερα ο Πολάκης ανακοινώνει προγραφές δικαστών και δημοσιογράφων. Προφανώς αυτό γίνεται όχι απλά με την ανοχή αλλά με την εντολή του @atsipras . Είναι επικίνδυνοι, δεν σέβονται καμιά δημοκρατική αρχή. Το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα τους απέκτησε ποινικό μητρώο. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 26, 2023

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και από δημοσιογράφους:

Ήταν που, κατά κάποιους ο σοβαρός Τσίπρας θα απομάκρυνε τον Πολάκη, με αφορμή τον Χαιρετάκη!

Πόσο αθώες σκέψεις όταν πρόκειται για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο το πρόσωπο Τσίπρα-Πολάκη εκφράζει;.. pic.twitter.com/A4ySyq2L3a — ArisPortosalte (@ArisPortosalte) February 26, 2023

Ο βουλευτής Πολάκης δημοσιεύει λίστες με ονόματα & φωτογραφίες δημοσιογράφων και δικαστών.



Πούρος, πλέριος φασισμός.



Για την ιστορία, το κολάζ με τις φωτό δημοσιογράφων δεν είναι δικό του, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην «εφημερίδα» Μακελειό.



Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. pic.twitter.com/C6meZ4UV2l — Costas Papachlimintzos (@CostasPap) February 26, 2023

Ένα άλλος @pavpol2222 στο παρελθόν ανάρτησε την ίδια φωτο καταδικάστηκε και πληρώνει ακόμα. Πολιτικά είναι ο ορισμός του φασισμού Να τον χαίρονται στον @syriza_gr pic.twitter.com/umpKHnDltP — Dimitris Oikonomou (@dimoikonomu) February 26, 2023





Τον "αδειάζουν" πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο μετά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη πηγές της Κουμουνδούρου απαντούσαν ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και πολιτική που έχουν εγκριθεί από το συνέδριό του. Έχει επίσης αρχές λειτουργίας που χαρακτηρίζονται από δημοκρατία, συλλογικότητα και προβλέπουν την υπεράσπιση και όχι την υπονόμευση της πολιτικής του από τα μέλη του και πολύ περισσότερο τα στελέχη της ηγεσίας».

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να χαράζει δική του πολιτική, να διαμορφώνει ψηφοδέλτια και να επιβάλλει την ιδιωτική ατζέντα που ο ίδιος προκρίνει, με συνεχείς δημοσιεύσεις και αγνοώντας τις αρχές και την πολιτική του κόμματος, έχει προφανώς συνειδητά αποφασίσει να θέσει εαυτόν εκτός εκλογικής μάχης», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει «Οι χυδαιότητες, οι απειλές και οι προγραφές κατά δημοσιογράφων, δικαστών και κρατικών λειτουργών από τον κ. Πολάκη δεν μπορούν να καλύπτονται με διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ περί αποπομπής από τα ψηφοδέλτια. Σε κάθε δημοκρατικό κόμμα θα ήταν αυτονόητη η διαγραφή του και αυτό απαιτούμε να κανει ο κ. Τσιπρας που μέχρι σήμερα τον κάλυπτε. Επισης αυτονοητη θεωρούμε την αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του ομόφωνα καταδικασμένου Νίκου Παππα».

Σε σχόλιο του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται «Η προσωπική στοχοποίηση και οι απειλές προγραφών δημοσιογράφων και δικαστών από τον ομοτράπεζο και ομογάλακτο του κ. Τσίπρα, Παύλο Πολάκη, δεν έχουν σχέση ούτε με τη Δημοκρατία ούτε με το κράτος δικαίου. Έρχονται, δε, σε συνέχεια δηλώσεων και άλλων ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το πως θα είναι η επόμενη φορά «είτε με το καλό είτε με το άγριο», αλλά και της πλήρους κάλυψης στον ομόφωνα καταδικασμένο από την ελληνική Δικαιοσύνη, Νίκο Παππά, τον οποίον η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ηθικό σθένος να θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Ο κ. Τσίπρας, που στην τελευταία συνέντευξη του εμφανίστηκε δήθεν μετανοημένος για τη χειραγώγηση των θεσμών που συνειδητά επιχειρήθηκε επί διακυβέρνησής του, όσο και αν προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια ότι τάχα θα κόψει τον ομφάλιο λώρο με τον κ. Πολάκη, δεν πείθει κανέναν. Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα που σέβεται το κράτος δικαίου, πρόσωπα που είτε έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη είτε παραληρούν κατά των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήταν ήδη εκτός κόμματος. Για άλλη μια φορά, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται όχι απλά χορηγός αλλά μέγας ευεργέτης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται μια πραγματικά εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας για να κλείσει ο κύκλος της οδυνηρής για το δημόσιο συμφέρον διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».





