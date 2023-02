Χανιά

Χανιά: θρίλερ με νεκρό άνδρα (εικόνες)

Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Τραγωδία στην Κρήτη, καθώς νεκρός ανασύρθηκε λίγο μετά της 9 το πρωί ένας άνδρας στην Δυτική Τάφρο στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άτυχος άνδρας υπολογίζεται ότι ήταν 50-55 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της πτώσης του άτυχου άνδρα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο θάνατός του ενώ φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

