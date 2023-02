Παράξενα

Χανιά: Θράψαλο γίγας εντοπίστηκε σε παραλία (εικόνες)

Τεράστιο θράψαλο εντοπίστηκε σε παραλία των Χανίων, με τους κατοίκους της περιοχής να συγκεντρώνονται για να θαυμάσουν το θέαμα.

Θράψαλο 1,3 μέτρων εντοπίστηκε στην παραλία της Χρυσής Ακτής των Χανίων.

Το θράψαλο – γίγας εντοπίστηκε από τον πρόεδρο Μουρνιών, Μιχάλης Σχοινάς.

Ο κ. Σχοινάς εκτίμησε ότι το θράψαλο ζυγίζει πάνω από 5 κιλά:

«Τι γίνεται βρε παιδιά φέτος με τα θράψαλα.. Δεύτερη φορά σε ένα μήνα..Αυτήν τη φορά το είδαμε σήμερα το πρωί στην ανατολική πλευρά της Χρυσής ακτής…(το προηγούμενο ήταν στην δυτική πλευρά)..1,29 εκατοστά μετρήθηκε.. Δεν το ζυγισαμε..Όμως εκτιμήσαμε πως είναι σίγουρα πάνω από πέντε κιλά…» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Σχοινάς.

