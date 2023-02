Παράξενα

Διαρρήκτες - “μασκαράδες”… μπούκαραν σε σπίτι ξαφνιάζοντας τους ενοίκους

Τρομοκρατήθηκαν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, όταν κατάλαβαν πως δεν είναι… αποκριάτικη η επίσκεψη!

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία ,προκειμένου να εντοπίσει τρία άτομα τα οποία ντυμένα μασκαράδες, μπούκαραν μέσα σε σπίτι μέρα μεσημέρι για να κλέψουν.

Με απύθμενο θράσος και δίχως να φοβηθούν ότι μπορεί να γίνουν αντιληπτοί ντύθηκαν καρναβάλια, φόρεσαν μάσκες και αποκριάτικα καπέλα και εισέβαλλαν σε ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας.

Πιθανολογείται ότι οι δράστες παρακολουθούσαν το σπίτι από προηγούμενες μέρες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσουν». Αδιαφορώντας αν μέσα στο σπίτι βρισκόταν οι ένοικοι ή όχι, έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους, ρισκάροντας να πιαστούν επ’ αυτοφώρω.

Καλά πληροφορημένες πηγές είπαν στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ότι οι ιδιοκτήτες της μονοκατοικίας μόλις αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για κλέφτες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ενημέρωσαν παράλληλα την Αστυνομία.

Στο «100» σήμανε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ να σπεύσουν στην περιοχή, όπως επίσης και ένα περιπολικό με ένστολους που άμεσα μετέβη στην περιοχή. Οι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν για να τους περάσουν χειροπέδες.

Οι κινήσεις τους, ήταν τάχιστες, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια αντίδρασης από την πλευρά των ιδιοκτητών του σπιτιού, οι οποίοι όπως ήταν φυσικό σάστισαν με ό,τι τους συνέβη. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα η αστυνομία δεν είχε ανακοινώσει καμία σύλληψη, ενώ επίσης άγνωστη παραμένει η λεία τους.

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ οι τρείς δράστες βρήκαν την ευκαιρία να μπούνε μέσα στο σπίτι από πόρτα που ήταν ανοιχτή.

Τέλος, περίοικοι της συνοικίας υποστηρίζουν ότι αρκετές φορές σπίτια και καταστήματα έχουν μπει στο στόχαστρο διαρρηκτών το τελευταίο διάστημα.

