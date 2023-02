Αθλητικά

Άρης – Ατρόμητος: Έκανε τα εύκολα - δύσκολα, αλλά νίκησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος κινδύνευσε από τους Περιστεριώτες, που δεν κατέθεσαν τα όπλα.

Τη συμμετοχή του στα play off εξασφάλισε ο Άρης έπειτα από τη νίκη του με 2-1 επί του Ατρόμητου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι Βλάντιμιρ Νταρίντα (8') και Ματέο Γκαρσία (27') σημείωσαν τα γκολ της ομάδας του Απόστολου Τερζή που ανέβηκε στην 5η θέση με τη δεύτερη σερί νίκη της, αφήνοντας αυτή του Κρις Κόλμαν -που άργησε να μπει στο ματς κι απλά μείωσε με τον Γκαετάν Ρομπάιγ (80')- να ετοιμάζεται για τα play out.

Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς τα ηνία του αγώνα. Στο 4' η σέντρα-σουτ του Λουίς Πάλμα βρήκε σε ετοιμότητα τον Ανδρέα Γιαννιώτη, αλλά τρία λεπτά μετά, η... περαντζάδα μιας γάτας μπροστά από την εστία του Ατρόμητου, έφερε γούρι στον Άρη και ατυχία στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Από την όμορφη πάσα-τρύπα του Μάρβιν Πίρσμαν και το σουτ του Νταρίντα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του Γιαννιώτη για το 1-0.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ήρθε και δεύτερο γκολ που, όμως, δε μέτρησε έπειτα από χρήση του VAR. Το αρχικό σουτ του Πάλμα έδιωξε στο αριστερό του δοκάρι ο Γιαννιώτης, με τον Ματέο Γκαρσία να σκοράρει στην επαναφορά. Στο ξεκίνημα της φάσης, ωστόσο, ο Πάλμα ήταν εκτεθειμένος.

Η πρώτη αντίδραση των φιλοξενούμενων ήρθε από την εντυπωσιακή ενέργεια του δραστήριου Αγκιμπού Καμαρά στο 12', με τον Πάλμα πέντε λεπτά αργότερα, να σπαταλά μοναδικό τετ-α-τετ με τον Γιαννιώτη, ο οποίος βγήκε πάλι νικητής.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε εν τέλει για δεύτερη φορά στο 27'. Ο Λούκας Ρουπ βρήκε όμορφα τον Νταρίντα που σούταρε με το δεξί, ο Γιαννιώτης έστειλε την μπάλα στο δεξί του δοκάρι αλλά στην επαναφορά ο Ματέο Γκαρσία σκόραρε σε κενή εστία, χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχει οφσάιντ. Ο Ατρόμητος δεν το παράτησε, με το εναέριο πλασέ στην κίνηση του Γκαετάν Ρομπάιγ στο 31' να περνάει ξυστά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουλιάν Κουέστα.

Το χορταστικό πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη θεαματική επέμβαση του Γιαννιώτη στο βολέ του Ρουπ (33') και το άστοχο φάουλ του Πάλμα (37'). Οι Περιστεριώτες μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Ο Γιάννης Οικονομίδης στο 54', ωστόσο, δεν σούταρε ως όφειλε όντας παραλήπτης (νέας) ωραίας σέντρας του Ουαζντί Κεσχρίντα. Τα άσχημα νέα για τον Τερζή, πάντως, ήρθαν με την αναγκαστική αλλαγή του Ρουπ.

Στο 69' το πλασέ του Οικονομίδη πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του εμβρόντητου Κουέστα, με τους Θεσσαλονικείς να περιορίζονται σε αντεπιθέσεις. Σε ένα λεπτό, το 78ο, αρχικά ο Αμπουμπακάρ Καμαρά με κεφαλιά έπειτα από σέντρα πάρε-βάλε του Χουάν Ιτούρμπε κι εν συνεχεία ο αφύλακτος Σάμουελ Φριτζόνσον από τη μικρή περιοχή, απέτυχαν να βρουν δίχτυα. Δύο λεπτά μετά, ωστόσο, από ωραία κομπίνα σε φάουλ, ο Ρομπάιγ με δυνατό σουτ και μια... ελαφριά κόντρα στον Μόουζες Οντουμπάτζο, νίκησε τον Κουέστα για το 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Οι Περιστεριώτες πίεσαν με τον Νικολά Ενκουλού να προλαβαίνει τον Κεσχρίντα στο 84'. Οι «κίτρινοι» σπατάλησαν σπουδαία ευκαιρία με τον Νταρίντα στο 86' και ο Γιαννιώτης στέρησε στο 89' από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη με μια απίθανη απόκρουση με το δεξί χέρι. Το σκορ δεν άλλαξε, με τον Άρη να είναι και μαθηματικά στην εξάδα, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί εν τέλει με το ματς του Ατρόμητου με την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Ματέο Γκαρσία, Ετέμπο - Αγκιμπού, Χατζηισαϊας.

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν, Μπράμπετς, Ενκουλού, Ετέμπο, Νταρίντα, Πάλμα (80' Χριστοδουλόπουλος), Ματέο Γκαρσία (67' Ιτούρμπε), Ρουπ (58' Ντουκουρέ), Αμπουμπακάρ Καμαρά (80' Γκρέι).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Στρούγγης, Γκονζάλες, Αγκιμπού Καμαρά (70' Φριτζόνσον), Οικονομίδης (70' Κουέν), Ρομπάιγ, Ροτάριου (77' Τζοβάρας), Τζαβίδας (63' Κιάρτανσον).

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Φωτιά σε λεωφορείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα (βίντεο)

Έβρος - Πατέρας 28χρονης: “Παλικαρίσιο” αν κάρφωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά