Σαλαμίνα: Xωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο αγνοούμενος κωπηλάτης

Xωρίς τις αισθήσεις του, στην παραλία Βαρέας Μεγάρων, εντοπίστηκε ο 62χρονος ημεδαπός κωπηλάτης πνευστής λέμβους που αγνοείτο από το απόγευμα στη Σαλαμίνα.

Ο 62χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του 62χρονου συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη και δύο οχήματα του Λιμενικού από ξηράς, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και δύο αλιευτικά.

