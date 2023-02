Αθλητικά

Μίλαν – Ιμπραΐμοβιτς: Η μεγάλη επιστροφή

Ο Σουηδός αποθεώθηκε στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους 9 μήνες μετά την επέμβαση στο γόνατο κι ενώ διανύει το 42ο έτος της ηλικίας του.

Η μεγάλη «είδηση» της 24ης αγωνιστικής της Serie A, δεν ήταν η νίκη της Μίλαν επί της Αταλάντα με 2-0 (τρίτη σερί για τους «ροσονέρι» που ανέβηκαν στη 2η θέση, ισόβαθμοι με την Ίντερ στουε 47β.), αλλά η επιστροφή του σπουδαίου Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στους αγώνες των περσινών πρωταθλητών Ιταλίας, 9 μήνες μετά την επέμβαση που έκανε στο αριστερό γόνατό του.

Ο 41χρονος Σουηδός σταρ, που δεν το... βάζει κάτω, μπήκε στο παιχνίδι στο 74ο λεπτό, στη θέση του Ολιβιέ Ζιρού, γνωρίζοντας την αποθέωση απ' το κοινό των Μιλανέζων. «Μου δίνουν τη δύναμη, την αδρεναλίνη και το κίνητρο να συνεχίσω, χωρίς τη βοήθεια των tifosi θα ήταν πολύ δύσκολο», σχολίασε μετά τη συνάντηση ο «Ίμπρα», στο DAZN, όταν ρωτήθηκε για την υποδοχή των οπαδών.

«Αισθάνομαι καλά και έχουν περάσει ένας χρόνος και δύο μήνες από τότε που ένιωσα, όπως ένιωσα σήμερα. Ένιωσα ελεύθερος να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ: Να παίζω ποδόσφαιρο. Κάτι που δεν μπορούσα να κάνω την περασμένη σεζόν λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο».

Ο Σουηδός φορ μάλιστα με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι κόντρα στην Αταλάντα, σε ηλικία 41 ετών και 146 ημερών έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής στην ιστορία των «ροσονέρι» σε αγώνα πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον Αλεσάντρο Κοστακούρτα που είχε αγωνιστεί σε ηλικία 41 ετών και 25 ημερών.

