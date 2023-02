Κόσμος

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδικοί αποδίδουν την καταστροφή, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία πριν από μια εβδομάδα σκότωσαν 65 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα οι αρχές, ενώ ένα άτομο αγνοείται.

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιώσει 65 θανάτους», μεταξύ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί «20 άνδρες, 17 γυναίκες και 18 παιδιά», δήλωσαν οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο.

Πάνω από 680 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε 24 ώρες στα τέλη της προπερασμένης εβδομάδας στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από την Σαν Πάουλου, ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο βροχόπτωσης.

Περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Ο κυβερνήτης Ταρκίζιου ντε Φρέιτας, παραδέχθηκε πως το σύστημα προειδοποίησης των κατοίκων με SMS δεν επέτρεψε να αποφευχθεί η τραγωδία. Υποσχέθηκε πως θα εγκατασταθούν σειρήνες στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ειδικοί αποδίδουν την καταστροφή, την πολλοστή αυτής της φύσης που ζει τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης.

Στη χώρα, 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές εκτεθειμένες στον κίνδυνο κατολισθήσεων ή πλημμυρών, μεγάλο μέρος τους σε φαβέλες —παραγκουπόλεις— οι οποίες στερούνται βασικές υποδομές, όπως η αποχέτευση, υπολόγιζε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Επιτήρησης και Προειδοποίησης για Φυσικές Καταστροφές της χώρας (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN).

