ΕΡΓΟΣΕ - Βόρεια Ελλάδα: Πως αλλάζει ο “μεταφορικός χάρτης”

Τα σιδηροδρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ, δίνουν γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στην Βόρεια Ελλάδα.

Στις «ράγες» μπαίνει το σχέδιο για την αλλαγή του μεταφορικού χάρτη στη Βόρεια Ελλάδα, με μια σειρά σημαντικών και μεγαλόπνοων έργων που υλοποιούνται από την ΕΡΓΟΣΕ δίνοντας πνοή στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Έργα που ενισχύουν τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη και παράλληλα ανοίγουν εναλλακτικό εμπορευματικό διάδρομο από αυτόν του Βοσπόρου, μετατρέποντας την χώρα μας σε logistics hub στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μια εξέλιξη, μείζονος σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ελλάδας.

Με τα έργα αυτά, διασυνδέονται τα λιμάνια της Β. Ελλάδας μεταξύ τους δημιουργώντας μια συνεχή ροή εμπορευμάτων, ενώ ενώνονται και με λιμάνια της Μαύρης θάλασσας διευκολύνοντας το διασυνοριακό εμπόριο και μεταφορές.

Ειδικότερα, η Βόρεια Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μιας σειράς έργων, που θα διασυνδέσουν τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές -λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορευματικούς σταθμούς και βιομηχανικές περιοχές- με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και εμπορίου της βαλκανικής χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό, είναι να βελτιωθεί η διασυνδεσιμότητά τους και αυτό είναι κάτι επιτυγχάνεται με τα έργα που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ.

Πρόκειται για τα έργα:

Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία: Δύο από αυτά τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,75 δισ. ευρώ που δημοπρατήθηκαν με τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δημιουργούν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, βάζοντας στις ράγες της υλοποίησης, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα όλων των εποχών, την Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία, που θα συνδέσει νότια τη Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της Καβάλας και την Ξάνθη και πιο βόρεια την Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο. Πρόκειται για τα έργα κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Νέα Καρβάλη - Τοξότες και αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, που θα αλλάξουν το τοπίο στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και θα αναβαθμίσουν γεωπολιτικά ολόκληρη την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τα δυο αυτά έργα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη εμπορευματικών μεταφορών που θα διασυνδέουν την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο και τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης.

Διακρατικό Project Ελλάδας - Βουλγαρίας «Sea2Sea»: Τα έργα αυτά, εντάσσονται στο διασυνοριακό project Ελλάδας - Βουλγαρίας «Sea2Sea», που προβλέπει ουσιαστικά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού διαδρόμου, συνδέοντας τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, με τα αντίστοιχα της Μαύρης Θάλασσας (Μπουργκάς και Βάρνα) και του Δούναβη (Ρούσε). Η σιδηροδρομική παράκαμψη του Βοσπόρου, θα αναβαθμίσει τον αναπτυξιακό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας δημιουργώντας έναν νέο σημαντικό εμπορευματικό διάδρομο στην Ευρώπη. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα της αναβάθμισης του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη- Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις ή στα λιμάνια της περιοχής, αλλά εκτείνεται στην περιφερειακή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο: Το έργο αναβάθμισης με διπλασιασμό της υπάρχουσας διασυνοριακής γραμμής, στο τμήμα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, προϋπολογισμού 1,08 δις ευρώ, αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας έργο, που βελτιώνει τις διασυνοριακές συνδέσεις με τη Βουλγαρία στο Ορμένιο και με την Τουρκία στο Πύθιο. Ενισχύει, τόσο την εμπορευματική όσο και την επιβατική κίνηση, καθώς η γραμμή θα μπορεί να λειτουργεί και για προαστιακή εξυπηρέτηση των περιοχών, κατά μήκος του ποταμού Έβρου. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα αναλάβει την μελέτη και κατασκευή της αναβάθμισης της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης - Ορμένιου - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μήκους 176 χιλιομέτρων σε διπλή, με εγκατάσταση συστημάτων σηματοδότησης και ETCS Level1 και ηλεκτροκίνησης, καθώς και αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών.

Κατασκευή Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκη -Νέα Καρβάλη – Τοξότες: Με την κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού 1,68 δισ. ευρώ, παραδίδονται σε λειτουργία 206 χλμ., νέας σιδηροδρομικής γραμμής, με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση, με τα οποία επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού διαδρόμου που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα. Ταυτόχρονα, θα συνδέει το υπό ανάπτυξη λιμάνι της Νέας Καρβάλης, διασχίζοντας το ανατολικό τμήμα του Νομού Καβάλας και θα καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή Τοξοτών Ξάνθης, όπου θα συνδέεται με το υπόλοιπο δίκτυο του Ο.Σ.Ε. Η νέα γραμμή, υπολογίζεται ότι θα μειώσει κατά 3 τουλάχιστον ώρες τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη.

Βίνης: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο σειράς εμβληματικών έργων

«Από τον Οκτώβριο του 2019, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο business plan. Ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης εμβληματικών έργων, με το οποίο μετουσιώνεται στην πράξη, η διασύνδεση των κομβικών υποδομών της χώρας(λιμάνια, αεροδρόμια, βιομηχανικές ζώνες) με τον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Η Βόρεια Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης.

Προσέθεσε ότι «Δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2,75 δισ. ευρώ που δημοπρατήθηκαν με τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δημιουργούν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, θέτοντας σε κίνηση, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα όλων των εποχών, την Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία. Θα συνδέσει νότια τη Θεσσαλονίκη με το λιμάνι της Καβάλας και την Ξάνθη, και πιο βόρεια την Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο. Σήμερα βρισκόμαστε στη β΄ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που προβλέπει τον διάλογο με τους υποψήφιους αναδόχους και στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να έχουμε τις δεσμευτικές προσφορές. Διαθέτοντας ένα άρτιο και πλήρως εκσυγχρονισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, η Β. Ελλάδα μπορεί πραγματικά να αποτελέσει σημαντικό κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα των Βαλκανίων και ολόκληρης της Ευρώπης».

